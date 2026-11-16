Aktien Europa: Überwiegend freundlicher Wochenauftakt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich mit moderaten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,2 Prozent tiefer bei 6.374 Punkten. Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,3 Prozent auf 10.932 Zähler. Der Schweizer Leitindex SMI legte um 0,6 Prozent auf 15.198 Punkte zu.

Nach Einschätzung von Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets schwebt die Zinsentwicklung in den USA weiterhin über den Märkten. Die jüngsten US-Inflationsdaten hätten Hoffnungen auf eine baldige Entspannung der Geldpolitik gedämpft. Zudem bleibe die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt, denn die diplomatischen Bemühungen kämen nur schleppend voran und reichten noch nicht aus, um die Energiepreise nachhaltig zu drücken. "Damit wächst die Gefahr, dass sich der Inflationsdruck länger hält als erhofft und die US-Notenbank ihre restriktive Geldpolitik fortsetzen muss", erklärte Lipkow.

Aus Branchensicht waren Aktien aus dem Gesundheitssektor europaweit am stärksten gefragt, gefolgt vom Konsumgütersektor. Am unteren Ende des Branchentableaus rangierten Rohstoff-, Versorger- und Technologietitel.

Bereits die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea fielen zu Wochenbeginn mit kräftigen Verlusten auf. Marktexperte Stephen Innes sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater". Die Aktien von ASML und Schneider Electric verbuchten Kursabschläge von 1,1 beziehungsweise 0,9 Prozent.

Mit Spannung wird in dieser Woche im Tech-Sektor auf den Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic geschaut. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", glaubt der Analyst Kyle Rodda von Capital.com. Für Unsicherheit sorge die Situation bei Nvidia . In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.

Die Aktien von Novo Nordisk standen mit einem Kursplus von 3,6 Prozent an der Spitze des Stoxx-50-Index . Der Pharmakonzern hatte positive Studiendaten zum Abnehmpräparat CagriSema vorgestellt. Rückenwind erhält die Aktie seit Anfang November auch vom operativen Geschäft, nachdem die Dänen ihre Jahresziele angehoben hatten.

Die italienische Grossbank Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit. Zuvor hatte bereits die US-Notenbank Fed die Übernahmeerlaubnis erteilt. Die Unicredit-Papiere gaben um 0,6 Prozent nach.

Für die Anteilsscheine von Novartis ging es um 1,2 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern erhielt für sein Medikament Cosentyx gegen die chronische Hautkrankheit Hidradenitis Suppurativa eine positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur./edh/jha/