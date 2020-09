Aktien Europa: Schreck über Kursrutsch in New York lässt schnell nach

PARIS/LONDON (awp international) - An Europas Märkten hat der Schreck über den Kursrutsch in New York schnell nachgelassen. Trotz des viel beachteten anstehenden US-Arbeitsmarktberichts arbeitete sich der EuroStoxx 50 am Freitag nach einem schwachen Start schnell in positives Terrain vor. Gegen Mittag gewann er 0,47 Prozent auf 3319,87 Punkte.

Noch am Donnerstag hatte der Eurozonen-Leitindex wegen der heftigen Verluste insbesondere an der US-Technologiebörse Nasdaq rund ein Prozent im Minus geschlossen. Die anderen europäischen Indizes berappelten sich vor dem Wochenende ebenfalls rasch: Der französische Cac 40 rückte zuletzt um 0,93 Prozent auf 5055,92 Punkte vor, und für den britischen FTSE 100 ging es um 0,67 Prozent auf 5890,25 Zähler hoch.

Nach dem Vormarsch der US-Börsen im Kielwasser der grossen Technologiewerte sei der gestrige Rückschlag keine Überraschung, kommentierte ein Marktstratege. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hatte zur Schlussglocke in New York über fünf Prozent eingebüsst - es war der heftigste Tagesverlust seit seinem Einbruch Mitte März im Zuge der sich ausbreitenden Corona-Pandemie. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein sattes Plus von knapp 35 Prozent zu Buche, womit das Börsenbarometer einer der wenigen Gewinner weltweit überhaupt ist.

Fusionsgespräche der spanischen Banken Bankia und CaixaBank gaben am Freitag der gesamten Branche Auftrieb: Im marktbreiten Stoxx Europe 600 war der Branchenindex mit einem Anstieg um 2,3 Prozent Spitzenreiter. Die Aktien von Bankia und CaixaBank sprangen in Madrid um 28 beziehungsweise knapp 14 Prozent hoch.

Gesucht waren auch Autotitel, wie das zweiprozentige Kursplus des Branchenbarometers belegte. Die Aktien von PSA gewannen fast viereinhalb Prozent, nachdem der Peugeot-Hersteller mitgeteilt hatte, zusammen mit einer Tochter des Ölkonzerns Total Milliarden in den Aufbau einer europäischen Batteriefertigung investieren zu wollen. Die Konzerne unterschrieben eine Vereinbarung für ihr schon länger geplantes Gemeinschaftsunternehmen Automotive Cells Company (ACC), wie PSA mitteilte. Die Total-Aktie konnte davon weniger profitieren: Sie gewann 0,8 Prozent.

Schlusslicht im Branchentableau war der Index der Immobilienunternehmen mit minus anderthalb Prozent. Ihn belastete vor allem der Kursrutsch der zuletzt rekordhohen Vonovia -Aktie nach einer Kapitalerhöhung.

Bei der Billigfluglinie Ryanair konnten sich die Anleger indes trotz einer Kapitalerhöhung über ein sattes Kursplus von rund vier Prozent freuen. Die Iren sammelten brutto rund 400 Millionen Euro ein. Mit dem Geld will die Gesellschaft ihre Liquiditätslage weiter verbessern und sich für einen möglichen Ausbau ihres Geschäfts rüsten. Von den Marktteilnehmern sei der Schritt als eher offensiver Schritt begrüsst worden, kommentierte Analyst David Madden von CMC Markets UK./gl/fba