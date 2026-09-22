Aktien Europa Schluss: Wenig verändert - Ölpreise bleiben im Fokus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nach den Vortagesgewinnen in den Abwartemodus geschaltet. Der Blick galt dabei einmal mehr dem Ölpreis. "Der Ölpreis bleibt das Fieberthermometer der Märkte" betonte Marktanalyst Timo Emden von CapTrader. Zuletzt hatten die Preise zwar nachgegeben, bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau. "Zwischen Entspannungssignalen, Inflationssorgen und dem Schatten des Trump-Xi-Gipfels bleibt die Stimmung fragil", beschrieb Emden die Marktlage.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,10 Prozent höher mit 6.324,72 Punkten. Ausserhalb der Eurozone verlor der britische FTSE 100 0,29 Prozent auf 10.708,33 Zähler. Der Schweizer Leitindex SMI war mit 13.953,39 Punkten kaum verändert.

Stärkster Sektor waren der der Einzelhandelswerte. Hier ragten Aktien von Kingfisher mit einem Kurssprung von rund 12 Prozent positiv hervor. Sie reagierten damit auf die Halbjahreszahlen des britischen Baumarktkonzerns. Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme der erhöhte Jahresausblick.

Technologiewerte profitierten unterdessen von den guten Vorgaben aus den USA. Hier hatten Meta und AMD mit prozentual zweistelligen Kursgewinnen für Aufsehen gesorgt. Auffallend stark waren Prosus mit plus 4,1 Prozent. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft profitierte damit von den Gewinnen ihrer asiatischen Beteiligungen.

Keine neuen Impulse erhielten dagegen Roche von günstigen Studienergebnissen. Der Schweizer Pharmakonzern ist bei der Entwicklung seines Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff Enicepatide einen Schritt weiter. In klinischen Tests der Phase II mit dem wichtigen Hoffnungsträger seien alle vorrangigen Studienziele erreicht worden, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Die Roche-Papiere verloren 0,2 Prozent.

Die Papiere des Halbleiterproduzenten AT&S stiegen an der Spitze des österreichischen ATX um10,4 Prozent. AT&S baut die Zusammenarbeit mit dem Silicon-Valley-Unternehmen Marvell Technology aus. Im Rahmen der Kooperation werden die Kapazitäten für moderne IC-Substrate erhöht./edh/mis