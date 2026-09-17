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17.09.2026 18:09:36
Aktien Europa Schluss: Weiter erholt dank Ölpreisen und US-Börsen
PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben ihre jüngste Erholung am Donnerstag schwungvoll fortgesetzt. Sie profitierten von der anhaltenden Talfahrt der zuvor stark gestiegenen Ölpreise. Unterstützung kam auch von den freundlichen New Yorker Börsen, die die negative Reaktion vom Vortag auf die US-Leitzinserhöhung abschüttelten.
Zum Handelsende gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,90 Prozent auf 6.322,90 Punkte. Ausserhalb der Eurozone stieg der britische FTSE 100 um 1,19 Prozent auf 10.816,14 Punkte. Dass die Bank of England den Leitzins bei ihrer aktuellen Sitzung nicht angerührt hatte, stiess am Markt auf Erleichterung. Der Schweizer Leitindex SMI zog um 0,57 Prozent auf 13.947,31 Punkte an.
Im marktbreiten Stoxx Europe 600 favorisierten die Anleger die zuletzt schwächelnden Bergbau- und Rohstoff- sowie die ähnlich konjunktursensiblen Autoaktien . Die am Mittwoch deutlich gefallenen Aktien von Renault erholten sich um 2,4 Prozent. Zudem gefragt waren mit Industrietiteln weitere konjunkturabhängige Sektoren.
Bei Nokia stand ein Kursplus von 4,7 Prozent zu Buche. Der Netzwerkausrüster berichtete einen Ausbau der Zusammenarbeit mit dem US-Softwareriesen Microsoft .
Für die Aktien von Next ging es um 2,5 Prozent hoch. Der Einzelhändler hob einmal mehr im laufenden Geschäftsjahr den Gewinnausblick an.
Vergleichsweise schwach präsentierten sich dagegen die Anteile der Öl- und Gas- sowie der Chemiekonzerne . Auch Aktien aus den als defensiv geltenden Sektoren Konsumgüter und Lebensmittelherstellung stiessen auf wenig Interesse./gl/nas
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