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16.11.2026 18:30:36

Aktien Europa Schluss: Verluste überwiegen - SMI rettet Plus nach Rekord

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die schwachen US-Börsen haben am Montag auch Europas Aktienmärkte überwiegend in Mitleidenschaft gezogen. Der EuroStoxx 50 weitete am Nachmittag seine Verluste aus und schloss 0,60 Prozent tiefer mit 6.348,35 Punkten. Ähnlich erging es dem Londoner FTSE 100 mit einem Abschlag von 0,09 Prozent auf 10.892,93 Punkte. Der Züricher SMI gewann nach einem Rekordhoch am Ende 0,57 Prozent auf 15.192,58 Zähler.

Dies- wie jenseits des Atlantiks zählten Technologiewerte zu den grössten Verlierern: Während der New Yorker Tech-Index Nasdaq 100 angesichts erneut schwacher Halbleitertitel zum europäischen Handelsende weitere 1,5 Prozent einbüsste, ging es für den europäischen Branchenindex um 1,3 Prozent nach unten.

"Die Skepsis gegenüber dem KI-Boom bleibt bestehen", kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. "Vor allem die anhaltende Schwäche von Nvidia belastet das Vertrauen in den Technologiesektor. Die Bereitschaft, nach den jüngsten Verlusten wieder ins Risiko zu gehen, bleibt entsprechend gering."

Bei dem KI-Chipgiganten steht nach dem Rücktritt von Unternehmenschef Jensen Huang derzeit nicht nur die Führungsfrage im Fokus, sondern auch der für Dienstag nachbörslich angekündigte Quartalsbericht. Dazu kommt der am Donnerstag mit Spannung erwartete Mega-Börsengang des KI-Konzerns Anthropic .

Erneut Verluste erlitten zu Wochenbeginn auch Rohstofftitel angesichts sinkender Edel- und Industriemetallpreise. Die Aktien der Energieversorger zollten ihrer knapp vierwöchigen Rally etwas Tribut.

Die italienische Grossbank Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit. Zuvor hatte bereits die US-Notenbank Fed die Übernahmeerlaubnis erteilt. Die Unicredit-Papiere gaben um 0,4 Prozent nach.

Dagegen setzten die ebenfalls als defensiv geltenden Werte aus dem Gesundheitssektor ihren Höhenflug fort, begünstigt durch positive Unternehmensnachrichten. Novo Nordisk gehörte mit einem Kursplus von 2,4 Prozent zu den besten Werten im Stoxx-50-Index . Der Pharmakonzern hatte positive Studiendaten zum Abnehmpräparat CagriSema vorgestellt. Rückenwind erhält die Aktie seit Anfang November auch vom operativen Geschäft, nachdem die Dänen ihre Jahresziele angehoben hatten.

Für die Anteilscheine von Novartis ging es um 1,3 Prozent nach oben auf eine Rekordmarke. Der Pharmakonzern erhielt für sein Medikament Cosentyx gegen die chronische Hautkrankheit Hidradenitis Suppurativa eine positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur./gl/he

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

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Long 14’290.30 13.99 S5CGBU
Long 13’666.17 8.94 SFBNWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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