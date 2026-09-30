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30.09.2026 18:24:37

Aktien Europa Schluss: Verluste - EuroStoxx mit schwacher Monatsbilanz

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Inflationssorgen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch belastet. Auf die Stimmung drückten zum einen die wieder steigenden Ölpreise. Erneut hatten die Anleger die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten und die Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf im Blick. Zuletzt gab es Meldungen, dass mehrere Tankschiffe in der Strasse von Hormus unter Beschuss geraten sind. Als Belastung hinzu kam ein deutlicher Anstieg der Teuerung in Italien.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,81 Prozent auf 6.269,02 Punkte. Positive, mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus den USA konnten den Leitindex der Eurozone nicht nachhaltig stützen. Der Preisindex PCE, ein von der Notenbank bevorzugter Preisindikator, verharrte im August auf 3,4 Prozent, während Analysten einen Wert von 3,7 Prozent erwartet hatten.

Auf Monatssicht büsste der EuroStoxx 2,4 Prozent ein und beendete damit eine Serie von fünf Anstiegen in Folge. Die Bilanz für das dritte Quartal ist leicht negativ, nachdem es im zweiten Jahresviertel noch einen Anstieg um fast 14 Prozent gegeben hatte.

Ausserhalb der Eurozone fiel der Schweizer Leitindex SMI am Mittwoch um 0,59 Prozent auf 13.830,34 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,29 Prozent auf 10.606,00 Zähler nach.

Europaweit hätten höhere Anleiherenditen und Energiekosten die Anleger zwar selektiver gemacht, robuste Unternehmensgewinne könnten jedoch weiterhin eine Jahresendrallye unterstützen, schrieb Ulrich Urbahn, Leiter des Bereichs Multi-Asset-Strategie und Research bei der Privatbank Berenberg "Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend im vierten Quartal müssen die Unternehmen ihre Margen und Prognosen verteidigen, während Inflation und Renditen nicht weiter steigen dürfen", ergänzte der Experte.

Technologiewerte sanken nach den Vortagesgewinnen geringfügig. Hier war Abwarten vor den Quartalszahlen von Micron angesagt. Diese müssten zeigen, ob der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) inzwischen weiterhin ausreichend im operativen Geschäft der Halbleiterunternehmen ankomme, betonte Analyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets und fuhr fort: "Enttäuscht Micron, könnte aus der zuletzt gewachsenen Skepsis gegenüber dem KI-Sektor schnell wieder Verkaufsdruck werden."

In Mailand fielen die Papiere von Generali um 1,8 Prozent, nachdem das Analysehaus Jefferies seine Kaufempfehlung für die Aktien gestrichen hatte. Die Italiener seien in der Versicherungsbranche vom Nachläufer zum Leader avanciert, schrieb Experte Philip Kett mit Blick auf Kursentwicklung und Bewertungsanstieg. Er sieht ihre Strategie zwar weiter optimistisch, geht nun aber an die Seitenlinie.

In Zürich zogen Aktien der Online-Apotheke DocMorris um mehr als acht Prozent an. Nach der Prognoseerhöhung von Konkurrent Redcare zum Wochenstart hatte das Analysehaus Cantor die Bewertung in einer Branchenstudie mit "Overweight" aufgenommen. Gemäss dieser Einstufung rechnen die Analysten damit, dass sich der Gesamtertrag der Aktien (Kurssteigerung plus Dividenden) auf Sicht von zwölf Monaten besser entwickeln wird als der von den Experten bewertete Sektor./la/he

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

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Short 15’049.11 8.92 S3B2AU
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Long 13’109.58 19.90 S5BOUU
Long 12’785.69 13.69 SKPBQU
Long 12’239.76 8.92 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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