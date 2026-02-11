Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’547 0.2%  SPI 18’684 0.0%  Dow 50’193 0.0%  DAX 24’856 -0.5%  Euro 0.9153 0.2%  EStoxx50 6’036 -0.2%  Gold 5’082 1.1%  Bitcoin 50’953 -3.6%  Dollar 0.7701 0.3%  Öl 69.9 1.2% 
Top News
Ausblick: thyssenkrupp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Novartis-Aktie fester: Langfristige Ac-225-Vereinbarung stärkt Radioligandtherapie-Portfolio
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

639.64
Pkt
-1.20
Pkt
-0.19 %
17:50:00
Marktkapitalisierung
11.02.2026 18:12:36

Aktien Europa Schluss: US-Jobdaten verunsichern - 'Footsie' mit Rekord

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - An den europäischen Aktienbörsen haben die Anleger am Mittwoch nach Bekanntwerden von US-Arbeitsmarktdaten Nervosität gezeigt. Nach stärkeren Schwankungen beendete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 den Handel mit minus 0,19 Prozent auf 6.035,64 Punkte.

Ausserhalb der Eurozone stieg der britische Leitindex FTSE 100 im Verlauf auf ein Rekordhoch und schloss mit plus 1,14 Prozent auf 10.472,11 Zähler. Starke Rohstoff- und Ölwerte schoben den "Footsie" an. Der Schweizer SMI gewann 0,21 Prozent auf 13.547,08 Punkte.

Auf den ersten Blick waren die US-Jobdaten solide, die Beschäftigtenzahl stieg in den Vereinigten Staaten im Januar deutlich stärker als erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert. Was dies für die Zinsen in den USA in den nächsten Monaten bedeutet, darüber waren sich Marktbeobachter nicht ganz einig.

"Der Januar-Arbeitsmarkt gibt jedenfalls keinen Anlass für eine rasche geldpolitische Lockerung", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. Die Ökonomen der niederländischen ING Bank halten hingegen weitere Zinssenkungen für möglich. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - ausserhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie des öffentlichen Sektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, so die ING-Experten.

Ahold Delhaize waren im EuroStoxx der Tagessieger mit plus 11,6 Prozent. Der niederländische Supermarktbetreiber konnte der Konsumflaute in den USA trotzen und im vierten Quartal überraschend viel verdienen. Im grössten Markt des Konzerns steigerte Ahold die verkauften Mengen gegen den Branchentrend. Der schwache Dollar bremste zwar, dennoch fielen die Ergebnisse spürbar besser aus als von Experten erwartet.

Technologiewerte waren schwach. Adyen landeten im EuroStoxx mit minus 6,5 Prozent auf dem letzten Platz. SAP verloren 5,2 Prozent. Zudem brachen Dassault Systemes um gut ein Fünftel ein. "Kein Silberstreif am Horizont", merkte Analyst Charles Brennan von Jefferies zu den Quartalszahlen des französischen Software-Entwicklers an./ajx/he

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

14:09 Schwerpunkt auf dem Engagement der Anleger in den USA und Gold
09:39 Marktüberblick: Chemiewerte im Aufwind
09:21 SMI tritt auf der Stelle
08:05 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke ausgebremst
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’077.89 19.88 SA5BBU
Short 14’373.50 13.86 SE0BNU
Short 14’931.93 8.78 BTYSJU
SMI-Kurs: 13’547.08 11.02.2026 17:31:39
Long 12’984.93 19.88 SGYBGU
Long 12’670.98 13.65 SRWBTU
Long 12’131.44 8.86 SXMBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Telekom-Aktie gewinnt nach Zahlen von T-Mobile US
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
Nach US-Arbeitsmarktbericht: SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minusbereich

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 639.64 -0.19%

