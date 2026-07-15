Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’307 0.5%  SPI 20’110 0.4%  Dow 52’588 0.2%  DAX 25’000 -0.6%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 6’266 -0.2%  Gold 4’051 -0.1%  Bitcoin 52’402 -0.3%  Dollar 0.8058 -0.4%  Öl 84.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998DocMorris4261528Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das Short-Protokoll vom Juni 2026: Wo die Leerverkäufer zugeschlagen haben
Ausblick: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert Quartalsergebnisse
ETF-Rebalancing im Realitätscheck: Wann jährlich, wann schwellenbasiert und wann gar nicht der bessere Weg ist
Wie Berkshire 2000: Ackmans Tech-Wette auf Aktien von Amazon, Meta & Co.
Versteckter Kurstreiber: Warum der Namenswechsel für die Siemens Energy-Aktie zum Volltreffer werden könnte
Suche...
Plus500 Depot

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

665.41
Pkt
-1.48
Pkt
-0.22 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

15.07.2026 18:36:36

Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch keine klare Richtung ausgebildet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 6.265,58 Punkte. Ausserhalb des Euroraums stieg der schweizerische SMI um 0,46 Prozent auf 14.307,31 Zähler. Der britische FTSE 100 sank um 0,13 Prozent auf 10.515,92 Zähler.

Angesichts der angelaufenen Berichtssaison der Unternehmen herrschte vorwiegend Zurückhaltung vor. "Mit den ersten Quartalszahlen der grossen US-Banken hat die Berichtssaison begonnen - und die Messlatte liegt extrem hoch", sagte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Die Banken liefern teilweise geradezu absurde Gewinne und setzen die Erwartungen für die gesamte Berichtssaison auf ein neues Niveau."

Geopolitisch bleiben die Spannungen in Nahost im Anlegerfokus, zumal die Ölpreise wieder stiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht hatte. Kommende Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch", sagte er dem US-Sender Fox News. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien.

Europaweit stärkster Sektor waren die Automobilwerte, während die Telekom-Branche die deutlichsten Verluste verzeichnete. Unter den ebenfalls gut laufenden Luxuswerten lieferte Richemont die Vorgabe. Überraschend starke Umsatzzahlen gaben der Aktie des schweizerischen Schmuck- und Uhrenherstellers Auftrieb. Der Wert zog um 6,7 Prozent an. Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank schrieb von einem soliden Quartalsbericht, der ein positives Signal für die gesamte Luxusbranche setze. So gewannen Kering 3,6 Prozent und LVMH 2,7 Prozent.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von ASML im Mittelpunkt des Interesses. Die Papiere des Ausrüsters der Halbleiterindustrie, der mit einem Börsenwert von aktuell knapp 640 Milliarden Euro das wertvollste Unternehmen Europas ist, stiegen zunächst um bis zu fast 8 Prozent, gaben im späteren Handel aber sämtliche Gewinne ab und drehten sogar ins Minus. Letztlich verloren sie 0,4 Prozent.

ASML rechnet dank des Booms von Künstlicher Intelligenz mit noch besseren Geschäften im laufenden Jahr. Nach einem überraschend guten Quartal hob Konzernchef Christophe Fouquet sein Umsatzziel für 2026 am Mittwoch an - zum zweiten Mal in diesem Jahr. Auch die Bruttomarge soll höher ausfallen als noch im April gedacht. Mit den neuen Zielen und den Zahlen des zweiten Quartals übertraf ASML die Erwartungen von Analysten.

Unter den kleineren Werten ragten Aktien von DocMorris mit plus 2,7 Prozent heraus. Die Aktie setzte damit ihren Höhenflug fort und erreichte ein Jahreshoch. Die Versand-Apotheke hatte mit einem starken Wachstum im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten die Erwartungen übertroffen. Analysten sehen das Unternehmen nun auf Kurs, operativ die Gewinnschwelle zu erreichen./edh/he

In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Gold unter Druck: Hält die Schicksalsmarke bei 4.000 Dollar?
12:29 Halbleiter-Aktien zwischen Rekordrausch und Realitätscheck
10:32 SMI gibt leicht nach
09:19 Marktüberblick: Siemens Energy im Fokus
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Stabilisierung bei 25‘000 Zählern?
14.07.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (59%) mit Lock-In auf Societe Generale SA, ABN AMRO Bank NV, UniCredit SpA
14.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Apple, Microsoft
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’859.26 19.92 SY7BHU
Short 15’159.65 13.96 S6BA1U
Short 15’735.39 8.96 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’307.31 15.07.2026 17:31:23
Long 13’694.93 19.51 SYB31U
Long 13’387.41 13.83 SNB4VU
Long 12’830.40 8.96 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall setzt auf Autonomie: Rüstungsaktien um HENSOLDT, RENK & TKMS gerät unter Druck
SAP-Aktie stürzt trotz Kaufempfehlung ab - das steckt dahinter
UBS-Aktie fester: Mutmasslich russisch kontrollierte Gelder laut Bundersgericht zurecht blockiert
Ausblick: NEL ASA legt Quartalsergebnis vor
Versteckter Kurstreiber: Warum der Namenswechsel für die Siemens Energy-Aktie zum Volltreffer werden könnte
EVOTEC-Aktie rutscht um 24 Prozent ab: Gewinnwarnung nach schwachem Halbjahr
Cathie Woods Mega-Umschichtung - Raus aus AMD, rein in SpaceX-Aktie
Aktien New York Schluss: Nahost-Spannungen belasten - Schwache Techs
Analysten skeptisch zu SpaceX-Aktie - Sorgen vor einer Robotik- und Raumfahrt-Blase

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 665.41 -0.22%