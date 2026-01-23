Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’150 -0.5%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9273 -0.1%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’985 1.0%  Bitcoin 71’043 0.7%  Dollar 0.7866 -0.3%  Öl 65.7 1.9% 
Top News
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Neue Zusammenarbeit rund um "Responsible AI"
KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Wacker Neuson-Aktie tiefrot: Übernahme durch Doosan Bobcat gescheitert
BASF-Aktie tiefer: Gewinnrückgang fällt stärker als erwartet aus
Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

627.74
Pkt
-1.25
Pkt
-0.20 %
17:50:00
Marktkapitalisierung
23.01.2026 18:12:36

Aktien Europa Schluss: Turbulente Woche endet schwächer

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Börsen haben am Freitag leicht nachgegeben. Nach der Erholung am Vortag nahmen die Marktteilnehmer vor dem Wochenende etwas den Fuss vom Gas und lenkten den Blick wieder auf die laufende Berichtssaison. Die Woche stand im Zeichen des Grönland-Konflikts und der handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und der EU.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,13 Prozent auf 5.948,20 Punkte und verbuchte auf Wochensicht ein Minus von 1,3 Prozent. Ausserhalb der Eurozone schloss der britische Leitindex FTSE 100 mit minus 0,07 Prozent auf 10.143,44 Zähler. Für den schweizerischen SMI ging es um 0,61 Prozent auf 13.147,13 Punkte abwärts.

Auch Konjunkturdaten brachten keinen Schwung. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hatte sich zu Beginn des Jahres nicht verändert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex verharrte im Januar auf 51,5 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt einen leichten Anstieg erwartet. "Trotz aller geopolitischer Turbulenzen bleiben Konjunkturhoffnungen bestehen", sagte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Telekomwerte waren vor dem Wochenende abermals stark. Nachdem am Vortag Übernahmefantasien den Sektor gestützt hatten, waren es nun die Zahlen von Ericsson . Der Netzwerkausrüster hatte im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Die Aktionäre sollen zudem eine höhere Dividende erhalten. Zugleich kündigten die Schweden ein Aktien-Rückkaufprogramm von 15 Milliarden Kronen an. Die Aktien gewannen 10,5 Prozent.

Dagegen gab der Baustoffsektor am Freitag nach gutem Lauf am Vortag nach. Die Aktien von Holcim litten mit minus 2,4 Prozent unter einer Abstufung durch Goldman Sachs von "Kaufen" auf "Neutral".

Ein erfolgreiches Börsendebüt feierte der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) in Amsterdam. Die Aktien des Herstellers von Militärfahrzeugen und Munition schlossen mit einem Kurs von 32,85 Euro. Der Verkaufspreis im Zuge des Börsengangs hatte bei 25 Euro je Aktie gelegen. Die Marktkapitalisierung von CSG erreichte bis zu 33 Milliarden Euro./ajx/mis

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:35 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
10:24 SMI-Anleger bleiben skeptisch
09:28 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
07:35 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
DroneShield-Aktie verliert: Freigabe von Performance-Optionen verunsichert Anleger
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Minus
Nestlé-Aktie tiefer: Strafuntersuchung nach Säuglingstod
Rally bei Gold, Silber & Kupfer: Wird sich der Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?
Zurich-Aktie fester: Beazley lehnt auch verbesserte Offerte ab
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 04/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer in KW 04/26
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
finanzen.net News

Datum Titel
18:29 Börse Wien Schluss: Moderate Verluste
18:28 US-Anleihen kaum verändert
18:13 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Turbulente Woche endet schwächer
18:07 IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Tschechischer Rüstungskonzern CSG erfolgreich gestartet
18:03 ROUNDUP: Empörung über Trumps Äußerungen zu Nato in Afghanistan
18:03 Wintersturm: US-Hauptstadt Washington ruft Notstand aus
18:02 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax leicht im Plus - Skepsis nach Zoll-Schock
17:59 SPD-Innenminister drängen bei Zivilverteidigung aufs Tempo
17:55 Aktien Europa Schluss: Turbulente Woche endet schwächer
17:53 Deutsche Anleihen: Kursverluste zum Wochenabschluss