SMI 13'247 -0.2%  SPI 18'242 0.1%  Dow 49'147 1.6%  DAX 24'869 1.3%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5'924 1.3%  Gold 4'442 2.6%  Bitcoin 74'519 2.8%  Dollar 0.7927 0.0%  Öl 61.7 1.5% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Nestlé UBS Swiss Re Roche Chevron NVIDIA Idorsia Zurich Insurance Partners Group Rheinmetall Novartis
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Idorsia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Blutdrucksenker Jeraygo wird in Kanada zugelassen
Stadler Rail-Aktie springt an: Lieferung weiterer FLIRT-Züge an Arriva Nederland
Nestlé-Aktie verliert: Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückgerufen
KI-Boom: Aktien von VAT, Comet, ams-OSRAM & Co. steigen
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

624.67
Pkt
6.84
Pkt
1.11 %
17:50:00
Marktkapitalisierung
05.01.2026 18:15:36

Aktien Europa Schluss: Starker Wochenauftakt mit neuen Rekorden

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind trotz einer verschärften geopolitischen Lage mehrheitlich mit Gewinnen in die erste volle Börsenwoche des neuen Jahres gestartet. Die USA haben am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, den autoritären Präsidenten Maduro gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Grossmächten Russland und China.

Davon zeigten sich die Anleger jedoch unbeeindruckt. Der EuroStoxx 50 setzte den jüngsten Höhenflug fort und erklomm ein Rekordhoch. Zum Schluss notierte der Leitindex der Eurozone 1,25 Prozent im Plus bei 5.923,69 Punkten. Bereits am Freitag hatte das Börsenbarometer eine Bestmarke aufgestellt. Auch der marktbreite Stoxx Europe 600 und der Ibex 35 in Madrid erreichten Höchstmarken.

Die Börsen ausserhalb des Euroraums hinkten hinterher. Der britische Leitindex FTSE 100 brachte es auf ein Plus von 0,54 Prozent auf 10.004,57 Zähler. Am Freitag war der "Footsie" erstmals über die Marke von 10.000 Punkte gestiegen.

Der Schweizer SMI fiel am ersten Handelstag des neuen Jahres um 0,15 Prozent auf 13.247,32 Punkte, blieb damit aber in Reichweite seines Rekordhochs vor Weihnachten bei 13.288 Zählern.

Aus Branchensicht waren am Montag europaweit wieder einmal die Rohstoffaktien gefragt. Die Preise für Gold und Silber profitierten von der gestiegenen politischen Unsicherheit nach dem US-Angriff auf Venezuela und verteuerten sich deutlich. Auch europäische Ölwerte stiegen nach der US-Attacke auf den ölreichen südamerikanischen Staat.

Zu den Verlierern gehörten Rückversicherer. Analysten verwiesen auf einen zunehmenden Preisdruck bei der im Januar anstehenden Vertragserneuerungen. Dies berge Risiken für die Schätzungen in der Branche, warnte Analyst Ivan Bokhmat von der Barclays Bank. Die Aktien von Swiss Re verloren zwei Prozent.

Die Aktien von ASML reagierten mit einem Rekordhoch von knapp 1.056 Euro und einem Kursaufschlag von zuletzt fast sieben Prozent auf eine Hochstufung durch Bernstein Research. Das US-Analysehaus hatte die Anteilsscheine auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1.300 Euro angehoben. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie seien für 2026 sein Favorit in der europäischen Halbleiterbranche, schrieb Analyst David Dai. ASML profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speicherchips.

Die Papiere von Airbus stiegen nach einem Bericht über das Erreichen des Auslieferungsziels für 2025 um gut zwei Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf Insider berichtete, übergab der Flugzeugbauer im vergangenen Jahr 793 Maschinen an Kunden und damit etwas mehr als zuletzt geplant. Vorstandschef Guillaume Faury hatte Anfang Dezember wegen Mängeln an Rumpfteilen das Ziel von 820 auf 790 Maschinen gekappt./bek/jha/

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

17:00 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
12:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Realismus statt Euphorie
11:07 Marktüberblick: Aixtron im Rallymodus
09:34 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’705.35 19.51 UJ1BSU
Short 13’977.55 13.97 SJLB4U
Short 14’500.33 8.96 SK8B9U
SMI-Kurs: 13’247.32 05.01.2026 17:30:03
Long 12’594.07 19.23 SYWB0U
Long 12’318.92 13.82 SRZBNU
Long 11’796.68 8.96 SVFBVU
KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
EURO STOXX 624.67 1.11%

18:54 ROUNDUP: Tausende in Berlin wohl noch tagelang ohne Strom und Wärme
18:52 ROUNDUP: Maduro erklärt sich vor Gericht für nicht schuldig
18:43 Maduros Sohn vor Parlament: 'Mein Vater wurde entführt'
18:35 Aktien Wien Schluss: ATX verbucht längste Gewinnserie seit 2003
18:31 Venezuelas Staatschef Maduro plädiert auf nicht schuldig
18:28 ROUNDUP 2/Nach Inferno: Brandschutzkontrollen nicht nur in der Schweiz
18:26 ROUNDUP: Venezolanischer Staatschef Maduro vor New Yorker Gericht
18:23 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Hoch - Konjunkturhoffnung, Dow-Rekord
18:16 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Starker Wochenauftakt mit neuen Rekorden
18:16 Maduro vor Gericht in New York