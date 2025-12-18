Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'132 0.8%  SPI 18'055 0.9%  Dow 48'064 0.4%  DAX 24'200 1.0%  Euro 0.9312 -0.3%  EStoxx50 5'742 1.1%  Gold 4'334 -0.1%  Bitcoin 68'591 0.2%  Dollar 0.7948 -0.1%  Öl 60.0 -1.1% 
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mercedes-Benz-Aktie sinkt: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Rheinmetall erhält Milliardenauftrag - Verkauf der Autozuliefer-Sparte wird vorbereitet - auch Aktien von TKMS, HENSOLDT & RENK im Blick
ams-OSRAM-Aktie freundlich: Rückkauf von Wandelanleihen geplant
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

606.72
Pkt
5.80
Pkt
0.97 %
17:50:00
18.12.2025 18:12:36

Aktien Europa Schluss: Rückgang der US-Inflation schiebt Kurse an

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Ein überraschender Rückgang der Inflationsrate in den USA hat Europas Börsen am Donnerstag belebt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone erholte sich bis zum Handelsende um gut ein Prozent auf 5.741,71 Punkte. Auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ihren Leitzins stabil zu halten, reagierten die Märkte derweil kaum - schliesslich war der EZB-Beschluss auch so erwartet worden. Der Euroraum geht nun mit vergleichsweise niedrigen Leitzinsen in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026.

Die Teuerung in den Vereinigten Staaten sank im November derweil überraschend unter drei Prozent. Zinssenkungserwartungen werden damit eher gestützt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") von Oktober bis Mitte November zahlreiche Unsicherheitsfaktoren mit Blick auf die Aussagekraft der Daten.

Ausserhalb des Euroraums stieg der britische Leitindex FTSE 100 um 0,7 Prozent auf 9.837,77 Punkte. Die britische Notenbank senkte an diesem Donnerstag ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Die Entscheidung fiel allerdings denkbar knapp. Der Schweizer SMI gewann 0,8 Prozent auf 13.136,08 Punkte.

Im europäischen Branchentableau legte der Index der Finanzdienstleister mit einem Plus von knapp zwei Prozent besonders stark zu, getoppt nur von den Einzelhandelswerten , deren Index um gut zwei Prozent anzog.

Gefragt waren Aktien von Inditex mit 2,6 Prozent Kursaufschlag auf 56,20 Euro. Das Investmenthaus Jefferies hatte zuvor das Kursziel auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte Analyst James Grzinic den Anlegern Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 leicht an.

Noch stärker stiegen H&M mit rund 3,6 Prozent Kursplus. Die Analysten von Oddo BHF hatten die Aktien von 'Underperform' auf 'Neutral' hochgestuft.

Technologiewerte hielten sich ebenfalls gut, nachdem der US-Speicherchipspezialist Micron Technology wegen guter KI-Geschäfte mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht hatte. Dies stützte Aktien aus dem Halbleitersegment wie ASML , die um 2,1 Prozent zulegten. Zudem profitierte KI-Infrastrukturwerte: Die Anteilsscheite des Energietechnikanbieters Siemens Energy etwa rückten um dreieinhalb Prozent vor./mis/men

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

EURO STOXX 606.72 0.97%

