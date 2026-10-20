Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’478 0.8%  SPI 20’399 0.6%  Dow 52’496 1.0%  DAX 25’304 -0.1%  Euro 0.9271 0.0%  EStoxx50 6’122 -0.4%  Gold 4’125 -0.4%  Bitcoin 68’353 0.9%  Dollar 0.8252 0.0%  Öl 109.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758ABB1222171Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS 2027
NVIDIA-Aktie: Wie Microsoft den Grundstein für den KI-Giganten legte
Ethereum droht ein wichtiger Käufer wegzubrechen – wie tief fällt der Kurs?
Netflix mit starkem Ergebnis - Aktie dennoch leichter
SpaceX-Aktie stark: Raumfahrtriese mit Ergebissprung
Suche...
ETF Sparplan

EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

6’121.66
Pkt
-23.15
Pkt
-0.38 %
20.10.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

20.10.2026 18:12:36

Aktien Europa Schluss: Nahost-Friedenshoffnung im späten Handel stützt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Vage Hoffnungen auf eine Friedenslösung im US-Iran-Konflikt haben den europäischen Börsen am Dienstagnachmittag etwas Halt gegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 machte seine Verluste zeitweise wett, aus dem Handel ging er aber mit einem Minus von 0,38 Prozent auf 6.121,66 Punkte. KI-Sorgen blieben eine Belastung.

Die Märkte reagierten offenbar auf die erneute Verbreitung früherer Schlagzeilen des pan-arabischen Medienunternehmens Al-Araby Al-Jadeed, in denen auf einen Kompromissvorschlag der Vermittler aus Katar und Pakistan hingewiesen wurde. Dieser werde angeblich den Forderungen sowohl der US-amerikanischen als auch der iranischen Seite gerecht.

Der Schweizer Leitindex SMI baute seine Gewinne am Nachmittag aus, daraus resultierte zum Handelsende ein Plus von 0,76 Prozent auf 14.478,37 Punkte. Der britische FTSE 100 dämmte sein Minus auf 0,29 Prozent ein und ging mit 10.733,00 Zählern aus dem Handel. In New York notierten die wichtigsten Indizes zum europäischen Börsenschluss im Plus.

Schwächster Sektor waren die Industriewerte . Auf ihnen lasteten die zwischen 2,2 und 5 Prozent hohen Verluste der Schwergewichte ABB , Schneider Electric und Siemens . Die Aktien des Schweizer Konzerns ABB waren nach Quartalszahlen unter Druck geraten. Zwar hatte das Unternehmen die Ziele leicht nach oben angepasst. Händler verwiesen jedoch auf die derzeit schwache Stimmung im Sektor. Der Gewinn je Aktie von ABB sei zudem hinter den Erwartungen geblieben, hiess es von Berenberg.

Auch der Technologiesektor verbuchte Abgaben. Hier belasteten die Verluste von Halbleiter-Papieren. So verloren die Aktien von ASML 2,7 Prozent. "Die Börsen müssen derzeit die Übertreibungen der vergangenen KI-Euphorie verdauen", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets an. "Auf den Rausch folgt jetzt der Kater, und die Ausnüchterungsphase könnte noch einige Handelstage andauern."

Gefragt waren defensive Branchen und hier vor allem Pharmatitel . Roche profitierten von einer Hochstufung durch Oddo auf "Outperform" und gewannen 2,6 Prozent./ajx/he

In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

20.10.26 Logo WHS Short-Falle im Nasdaq! Erst bricht der Markt ein, dann kommt die Trendwende!
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
20.10.26 KI braucht Sicherheit: Warum KI und Cyber Security zu den wichtigsten Technologietrends zählen
20.10.26 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
20.10.26 SMI schnauft durch
20.10.26 Marktüberblick: DHL und Fuchs im Fokus
20.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Konsolidierung zum Wochenstart
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’021.00 19.68 S3B2AU
Short 15’329.96 13.82 SGB5HU
Short 15’912.61 8.82 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’478.37 20.10.2026 17:30:05
Long 13’812.26 19.16 S05FBU
Long 13’499.54 13.56 SNB4VU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ABB-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS 2027
Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
UBS Aktie News: UBS am Vormittag in Rot
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an
Netflix mit starkem Ergebnis - Aktie dennoch leichter

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.