SMI 13'425 SPI 18'499 Dow 49'500 DAX 25'405 Euro 0.9302 EStoxx50 6'016 Gold 4'615 Bitcoin 72'968 Dollar 0.7974 Öl 63.6 
Tesla-Aktie: Analysten erwarten spürbaren Preisrückgang beim Cybertruck
Airbus-Aktie im Fokus: Auslieferungsziel 2025 trotz Problemen erreicht
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

633.32
Pkt
1.39
Pkt
0.22 %
17:50:00
Marktkapitalisierung
12.01.2026 18:36:36

Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - EuroStoxx-Rekord über 6.000

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Der ordentliche Lauf an Europas Aktienmärkten hat sich am Montag mit weiteren Höchstständen gebremst fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 knüpfte an seinen Rekordkurs vom Freitag an und überwand gegen Mittag erstmals die Marke von 6.000 Punkten. Letztlich ging der Eurozone-Leitindex mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 6.016,30 Punkten aus dem Handel.

Auch ausserhalb des Euroraums ging es leicht nach oben. Der Schweizer SMI erklomm ebenfalls eine weitere Bestmarke und schloss 0,04 Prozent im Plus bei 13.426,98 Punkten. Der britische Leitindex FTSE 100 legte am Ende um 0,16 Prozent auf 10.140,70 Zähler zu und verpasste knapp ein Rekordhoch.

Relativ deutliche Verluste mussten Aktien aus dem Freizeit- und Reisesektor einstecken, deren europäischer Branchenindex 1,5 Prozent verlor. Er setzte damit seine Konsolidierung nach dem jüngsten Hoch seit dem Frühjahr 2021 fort. Auch im Versorgerbereich gab es relativ hohe Verluste, während sich Aktien aus dem Rohstoffbereich als robust erwiesen. Deren Sektorindex Stoxx Europe 600 Basic Resources legte um 1,8 Prozent zu.

Für die Papiere von Argenx ging es - belastet von Quartalseckdaten - um 3,1 Prozent abwärts. Damit waren die Titel des Biotech-Unternehmens schwächster Wert im EuroStoxx-50-Index. Die vorläufigen Zahlen für 2025 hätten das deutliche Umsatzwachstum Analyst untermauert, schrieb Elmar Kraus von der DZ Bank. Allerdings sei es nicht zu einer positiven Überraschung gekommen, auf die manche Marktteilnehmer spekuliert hätten.

Die Aktien von Heineken wurden mit einem Abschlag von 4,1 Prozent von einem Chefwechsel belastet. Dolf van den Brink kündigte an, den Brauereikonzern Ende Mai zu verlassen. Laut Simon Hales von der Citigroup kommt sein Ausscheiden nicht völlig unerwartet, aber früher als gedacht./edh/men

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

10:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Berichtssaison, Inflation und Politik als Taktgeber
09:18 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie nach Zahlen gesucht
09:14 SMI-Höhenflug hält an
08:23 Longevity – Innovation für ein gesundes Morgen
09.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Abivax-Aktie nach Übernahmegerüchten durch Eli Lilly beflügelt
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Goldpreis klettert auf Rekordhoch - Iran und USA im Fokus

19:07 Union kritisiert SPD-Pläne zur Erbschaftsteuer
18:54 Presse: SPD legt Konzept zu Erbschaftssteuer vor
18:50 ROUNDUP: Wadephul trifft Weltbank-Präsidenten vor Gespräch mit Rubio
18:40 ROUNDUP/Iran: Botschafter europäischer Länder einbestellt
18:38 Moskau: Oreschnik-Angriff galt Flugzeugwerk in Lwiw
18:35 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - EuroStoxx-Rekord über 6.000
18:28 Mexikos Präsidentin: US-Einsatz gegen Drogenkartelle ausgeschlossen
18:23 ROUNDUP: SPD erwägt 'Deutschland-Korb' für Lebensmittel
18:22 Aktien Wien Schluss: ATX wieder in Rekordlaune
18:15 AKTIEN IM FOKUS 2: Autowerte nach neuen EU-Regeln für China-Exporte unter Druck