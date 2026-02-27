Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ethereum vor Wandel? Vitalik Buterin zweifelt am Layer-2-Kurs
Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
27.02.2026 18:30:36

Aktien Europa Schluss: Mehrheitlich Gewinne zum Wochenschluss

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind überwiegend mit positiver Tendenz ins Wochenende gegangen. Eine Ausnahme bildete der EuroStoxx 50 , der aufgrund einiger sehr schwacher Einzelwerte am Ende 0,38 Prozent auf 6.138,41 Punkte einbüsste. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein hauchdünner Wochengewinn von 0,1 Prozent und für den Monat Februar ein solides Plus von 3,2 Prozent.

Ausserhalb des Euroraums gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,59 Prozent auf 10.910,55 Punkte. Der Schweizer SMI schloss 0,72 Prozent höher bei 14.014,30 Zählern.

Stärkster Sektor waren die Telekomwerte. Der Sektor profitierte von Übernahmegerüchten. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit der United-Internet-Tochter 1&1 . Schon im Oktober war in Berichten von solchen Gesprächen die Rede gewesen. Telefonica kletterten um 5,5 Prozent, 1&1 zogen um 8,3 Prozent an.

Unter den Versicherern waren Aktien der Swiss Re gefragt. Der Schweizer Rückversicherer habe ein unerwartet gutes Schlussquartal verzeichnet und beim Nettoergebnis die Erwartungen übertroffen, kommentierte Analyst Ben Cohen von der kanadischen Bank RBC. Noch positiver sei aber der zusätzliche Aktienrückkauf im Umfang von einer Milliarde US-Dollar. Swiss Re gewannen 3,7 Prozent.

Die Papiere der International Airlines Group reagierten mit einem Kursabschlag von 6,9 Prozent auf die Zahlen der Airline-Holding. Die Kennziffern hätten etwas über den Erwartungen gelegen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, hiess es von JPMorgan. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern.

Die Anteilsscheine von Melrose Industries stürzten um 12 Prozent ab. Der Gewinnausblick des Luft- und Raumfahrtunternehmens auf 2026 blieb hinter den Erwartungen zurück und überschattete die im Jahr 2025 erzielten Gewinne und Cashflows.

Für die Papiere von EssilorLuxottica ging es um 5,9 Prozent abwärts, auf den tiefsten Stand seit November 2024. Laut einer chinesischen Zeitung plant der chinesische Online-Händler Alibaba , noch in diesem Jahr eine eigene KI-Smart-Brille auf den Markt zu bringen. Bislang ist EssilorLuxottica dank einer Kooperation mit dem Facebook-Konzern Meta Marktführer bei Smart-Brillen./edh/nas

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:03 Marktüberblick: Erholung im Software-Sektor
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsimpulse?
26.02.26 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
