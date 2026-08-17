Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste zum Wochenstart

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben am Montag angesichts der weiter angespannten Lage in Nahost etwas Vorsicht walten lassen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 6.530,45 Punkten, blieb damit aber in der Nähe seines Rekordhochs aus der Vorwoche.

Ausserhalb des Euroraums fiel der schweizerische Leitindex SMI um 0,61 Prozent auf 14.302,39 Zähler. Der britische FTSE 100 gab um 0,28 Prozent auf 10.720,30 Punkte nach.

Auch rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne. Statt wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Donald Trump am Wochenende mit der Ankündigung einer Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus.

Am Montag legte er mit einer scharfen Drohung gegen den Oman, der bislang keine aktive Kriegspartei ist, nach: "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung.

Mit grossem Abstand stärkster Wert im EuroStoxx 50 waren die Aktien von Argenx , die auf ein Rekordhoch stiegen und letztlich mehr als 17 Prozent gewannen. Der Biotech-Spezialist hatte in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie mit einem Medikament gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur einen Erfolg erzielt.

Dank Argenx setzte sich europaweit der Gesundheitssektor mit einem Plus von 0,8 Prozent an die Spitze der Branchenübersicht. Ansonsten waren auch Rohstoff- und Technologiewerte stark gefragt.

Letztere profitierten von einer Erholung von KI-Aktien nach Signalen für ein herausragendes Umsatzwachstum des KI-Plattformanbieters Anthropic. Dies bestärkte die Anleger in der Einschätzung, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie auszahlen werden. Ein Sektor-Treiber waren zuletzt auch Hoffnungen auf eher stabile denn steigende Leitzinsen in den USA.

Die Papiere des niederländischen Ladestationen-Konzerns Fastned gewannen 7,6 Prozent. Ihnen gab eine positive Einschätzung von Oddo BHF mit einem von 40 auf 60 Euro angehobenen Kursziel Auftrieb. 2026 hat sich der Fastned-Aktienkurs verdoppelt./edh/he