EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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10.11.2026 18:09:36
Aktien Europa Schluss: Kurse steigen weiter - Ölpreisrückgang hilft
PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Der Rückgang der Ölpreise und die anhaltende Erholung des Halbleitersektors gaben den Märkten Rückenwind. "Die geopolitische Entwicklung liefert derzeit wichtige Argumente für steigende Aktienkurse", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets zur Entspannung am Ölmarkt an. "Die USA scheinen vorerst keine weiteren militärischen Aktionen gegen den Iran in Betracht zu ziehen."
Der EuroStoxx 50 stieg zum Handelsende um 0,59 Prozent auf 6.327,87 Punkte. Zwischenzeitlich erreichte der Index den höchsten Stand seit zwei Monaten. Ausserhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,61 Prozent auf 15.037,94 Punkte zu. Der britische FTSE 100 schloss etwas tiefer.
Aussagen der US-Notenbankgouverneurin Lorie Logan, die auf steigende Leitzinsen hindeuten, übten im späten Handel etwas Druck auf die Kurse aus. Mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus den USA fielen am frühen Nachmittag höher aus als angenommen, belasteten aber die Kurse an Europas Börsen nicht stärker.
An der Spitze der Einzelsektoren lagen Finanzwerte und konjunkturzyklische Aktien. Im Technologiesegment fielen Infineon positiv auf. Der Halbleiterhersteller erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Die Aktie gewann knapp ein Prozent.
Weniger gefragt waren dagegen defensive Werte. Im Telekomsektor verloren Aktien von Vodafone rund ein Prozent. Die Analysten der US-Bank JPMorgan sprachen von durchwachsenen Zahlen. Der Umsatz habe minimal über den Erwartungen gelegen. Das operative Ergebnis und der Schuldenstand hätten sie knapp verfehlt.
Schwächster Sektor waren die Ölwerte . Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran drückten die Ölpreise am Dienstag weiter nach unten. Diesmal kamen die Impulse aus dem Weissen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen gewachsen./bek/he
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