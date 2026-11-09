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09.11.2026 18:12:36

Aktien Europa Schluss: Kräftig aufwärts dank Ölpreisrückgang

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Aktien aus Europa waren nach der jüngsten Kursdelle zum Wochenbeginn wieder gefragt. Rückenwind gab den Börsen aus der Eurozone ein fallender Ölpreis und eine kräftige Erholung der US-Standardwerte im Dow Jones Industrial . Dieser war am Freitag wegen neuer Zinssorgen auf ein Tief seit rund vier Wochen abgesackt.

Der EuroStoxx 50 stieg am Montag am Ende um 1,94 Prozent auf 6.290,45 Punkte und näherte sich damit wieder seinem Hoch seit Ende September vom Donnerstag. Die Experten der Citigroup sehen Potenzial in europäischen Aktien ausserhalb Grossbritanniens, deren Votum sie zu Wochenbeginn auf "Overweight" erhöhten, während sie wegen der herrschenden Unsicherheit ihr positives Votum für US-Aktien und den globalen Tech-Sektor vorerst aufgaben.

Ausserhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI am Montag um 1,01 Prozent auf 14.946,15 Punkte zu. Auch der britische FTSE 100 ging etwa ein Prozent höher aus dem Handel.

Der schwächere Ölpreis war hilfreich für die Aktienmärkte, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Damit nahmen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran zu.

Stärke zeigten in Europa vor allem Minenwerte, deren Index sich an der Spitze der Sektorwertung um gut drei Prozent von seinem jüngsten Tief seit Ende März erholte. Öl- und Gaswerte blieben zurück angesichts der sinkenden Ölpreise.

Von fallenden Luxusgüteraktien belastet, verlor der Sektor für persönliche Güter und Haushaltswaren 0,6 Prozent. Die US-Bank Morgan Stanley hatte sich zu grossen Luxustiteln wie LVMH , Kering , Hermes und Richemont geäussert.

Im Technologiesektor sahen Anleger darüber hinweg, dass Nvidia in New York gut fünf Prozent einbüssten. Belastet wurden die Titel des US-Chipriesen davon, dass der Konzernchef Jensen Huang eine Affäre hatte mit einer Frau, die in mehreren Medienberichten als mutmassliche chinesische Spionin bezeichnet wurde. Bei europäischen Tech-Aktien wie ASML oder Infineon ging die Erholung vom jüngsten Kursrutsch nach dem Wahlsieg der US-Demokraten jedoch weiter.

Im Bankenbereich gab es eine positive Vorlage von der Unicredit , deren Kurs um 6,3 Prozent anzog wegen einer erhöhten Gewinnprognose für das laufende Jahr. Im Übernahmeprozess rechnet die italienische Grossbank ausserdem damit, dass sie Anfang 2027 bei der Commerzbank das Kommando übernehmen kann.

Zu den grössten Kursgewinnern im EuroStoxx 50 zählten die Titel von Argenx . Der Kurs des Pharmakonzerns reagierte mit einem Anstieg um 4,7 Prozent auf ein Übernahmevorhaben. Die Niederländer wollen das US-Biotech-Unternehmen Unnatural Products, an dem sie bereits eine Minderheitsbeteiligung halten, jetzt vollständig übernehmen./bek/mis

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