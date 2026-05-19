EURO STOXX 846483 / EU0009658186
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Marktkapitalisierung
|
19.05.2026 18:21:37
Aktien Europa Schluss: Knappe Gewinne - Züricher SMI legt stärker zu
PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag mehrheitlich wenig von der Stelle gekommen. Angesichts schwächelnder US-Börsen behauptete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 letztlich nur ein Plus von 0,04 Prozent auf 5.851,16 Punkte.
Die Entwicklung der verschiedenen Branchen zeigte, dass auch die Anleger in Europa mit Blick auf den anhaltenden Nahost-Konflikt eher vorsichtig bleiben und derzeit auf defensive Titel setzen.
Ausserhalb der Eurozone ging es für den britischen FTSE 100 um 0,07 Prozent auf 10.330,55 Punkte hoch. Derweil schaffte der schweizerische SMI dank der Kursstärke der defensiven Schwergewichte Nestle und Novartis ein Plus von 0,94 Prozent auf 13.364,80 Punkte.
Dass US-Präsident Donald Trump zunächst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran verzichtet hat, hatte den Kursen schon am Montag nur wenig Auftrieb gegeben. Das gilt auch für iranische Medienberichte, wonach die USA dazu bereit seien, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen. Die Ölpreise sind seitdem zwar etwas gesunken, liegen aber weiter auf einem sehr hohen Niveau, was Inflationsängste schürt.
"Dass dieser Konflikt heute nicht durch einen neuen Militärschlag eskaliert, ist ganz klar positiv zu bewerten", hatte bereits am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners kommentiert. Ob es hinter den Kulissen tatsächlich eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran gebe, darüber könne nur spekuliert werden.
Im marktbreiten Stoxx Europe 600 hatten am Dienstag die Anteile von Medizinunternehmen sowie Lebensmittel- und Getränkeherstellern die Nase vorn.
Gemieden wurden dagegen die konjunktursensiblen Aktien von Rohstoff- und Bergbauunternehmen , Bau- , Chemie- und Autofirmen . Der Subindex der Öl- und Gaskonzerne zollte seinem starken Lauf seit Jahresbeginn Tribut./gl/jha/
Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter
Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.Weiterlesen!
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX
|628.73
|-0.05%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Nahost-Konflikt: SMI letztlich im Plus -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich höher
Der heimische und der deutsche Leitindex zeigten sich am Dienstag stark. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.