Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’277 -1.0%  SPI 18’334 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’960 -1.3%  Euro 0.9284 0.0%  EStoxx50 5’926 -1.7%  Gold 4’673 1.7%  Bitcoin 74’354 -0.7%  Dollar 0.7975 -0.5%  Öl 64.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Bayer10367293Swiss Re12688156NVIDIA994529
Top News
adidas-Aktie unter Druck: Die Belastungsfaktoren im Blick
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
SAP-Aktie im Fokus: Analysten sehen Überraschungspotenzial bei den Zahlen - KI-Kooperation mit Fresenius
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
UBS-Aktie nimmt ab: Geplante Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde
Suche...
Plus500 Depot

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

625.56
Pkt
-9.48
Pkt
-1.49 %
17:30:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

19.01.2026 18:00:36

Aktien Europa Schluss: Klare Verluste nach Trumps neuen Zolldrohungen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump haben an Europas wichtigsten Aktienmärkten zum Wochenbeginn für einen Fehlstart gesorgt. In der vergangenen Woche noch klar über 6.000 Punkten, rutschte der EuroStoxx 50 am Montag deutlich unter die runde Marke und beendete den Handel mit einem Abschlag von 1,72 Prozent auf 5.925,82 Punkte.

Ausserhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 um 0,39 Prozent auf 10.195,35 Zähler. Für den schweizerischen SMI ging es um 1,02 Prozent auf 13.277,04 Punkte nach unten.

Trump hatte am Wochenende wegen des Grönland-Streits angekündigt, dass für acht Länder aus Europa ab dem 1. Februar Strafzölle von 10 Prozent gelten sollen, ab dem 1. Juni dann sogar Zölle von 25 Prozent. Dies solle gelten, bis ein Abkommen über den Kauf Grönlands durch die USA erzielt werde. Betroffen von den Zöllen sind acht europäische Nato-Länder, darunter auch Deutschland.

Ende der Woche solle es nun einen Sondergipfel geben, kündigte EU-Ratspräsident António Costa am Sonntagabend in Brüssel an. Schon jetzt wird fieberhaft über Handlungsoptionen beraten, denn es gilt eine gefährliche Gratwanderung zu bewältigen. Einerseits müssen die Europäer Trump zeigen, dass sie sich ein solches Vorgehen nicht gefallen lassen. Auf der anderen Seite gilt es, eine Eskalation zu vermeiden, denn die Europäer sind in Verteidigungs- und Technologiefragen extrem abhängig von den Vereinigten Staaten.

Der "Deal Maker" im Weissen Haus schwinge erneut die Zoll-Keule und treffe Europa damit an einem empfindlichen Nerv, kommentierte das Research-Team von Activtrades. "In einer Zeit, in der der Kontinent durch den anhaltenden Ukraine-Krieg ohnehin wirtschaftlich massiv unter Druck steht, sorgt die Ankündigung neuer US-Handelsbarrieren für Schockwellen."

Etwas gelassener gaben sich die Experten vom Börsenmagazin Index Radar. Trump brauche vor Beginn der heissen Wahlkampfphase bis zu den Midterms im November einen stabilen Aktienmarkt, damit seine Wähler keine Verluste spürten, schrieben sie. Erfahrungen des vergangenen Jahres zeigten ausserdem, dass Trump Drohungen häufig zurückziehe.

Die Zollrisiken machten sich stark im Automobilsektor bemerkbar und dabei vor allem bei den deutschen Autowerten. Der europäische Sektorindex fiel auf seinen niedrigsten Stand seit Oktober gefallen und büsste zum Handelsschluss 2,2 Prozent ein. Für die Aktien von Stellantis und Renault ging es jeweils um die 2 Prozent bergab. Noch wesentlich schwächer als Autos waren Technologiewerte, deren Sektor um 3,1 Prozent zurückfiel.

Auch Luxusgüterwerte wurden überdurchschnittlich vom neuen Zollstreit belastet. So verbuchten die Aktien von Kering , Richemont , Hermes und LVMH Einbussen zwischen 2,3 und 4,3 Prozent. Bei LVMH kam als zusätzlicher negativer Einflussfaktor hinzu, dass Morgan Stanley die Aktien von "Overweight" auf "Equal-Weight" abgestuft hatte.

Mit einem Kursfeuerwerk und einem Rekordhoch reagierten die Aktien von Beazley auf ein Kaufgebot des schweizerischen Versicherungskonzerns Zurich . Die Papiere des britischen Spezialversicherers beendeten den Handel fast 43 Prozent höher auf 1.170 Pence. Die Zurich-Titel verloren 0,6 Prozent. Die Nachricht sorgte auch im europäischen Versicherungssektor für Bewegung: Der zuvor schwächere Branchenindex Stoxx Europe 600 Insurance drehte ins Plus und gewann am Ende 0,4 Prozent./ajx/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

16:24 UBS Logo Quantum Computing: Schlüsseltechnologie mit Wachstumspotenzial
09:40 Börsen droht Ungemach
09:19 Marktüberblick: Gold setzt Hausse fort
16.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.72 19.87 U5VSUU
Short 14’084.37 13.83 SWUB0U
Short 14’618.34 8.88 S3JB1U
SMI-Kurs: 13’277.04 19.01.2026 17:30:00
Long 12’675.20 19.16 S92BSU
Long 12’398.81 13.76 S5CBOU
Long 11’857.80 8.88 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
Gold, Öl & Co. in KW 3: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zurich-Aktie tiefer: Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley unterbreitet
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wird der jüngste Aufschwung durch neue Zölle ausgebremst?

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 625.56 -1.49%

finanzen.net News

Datum Titel
18:08 ROUNDUP 3/Kreml: Putin erhält Einladung in Gaza-«Friedensrat»
18:06 Netanjahu droht Iran im Angriffsfall mit harter Reaktion
18:04 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Klare Verluste nach Trumps neuen Zolldrohungen
17:55 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Zollsorgen drücken Dax unter 25.000 Punkte
17:53 Aktien Europa Schluss: Deutliche Verluste nach Trumps neuen Zolldrohungen
17:47 SPD-Politiker wirft Spahn Nähe zu Trumps Grönland-Kurs vor
17:44 Aktien Frankfurt Schluss: Zollsorgen drücken Dax unter 25.000-Punkte-Marke
17:39 Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - US-Zolldrohungen verunsichern
17:38 Heftige Regenfälle fluten Südfrankreich - Schulen dicht
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Februar 2026