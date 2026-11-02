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02.11.2026 18:24:36

Aktien Europa Schluss: Gewinne dominieren dank Ölpreisrutsch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Montag überwiegend freundlich präsentiert. Ihnen half ein deutlicher Rückgang der Ölpreise, den Händler mit verbesserten Aussichten auf Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA begründeten.

Der EuroStoxx 50 baute mit den erholten US-Börsen seinen Gewinn aus und schloss 0,73 Prozent höher bei 6.176,06 Punkten. Damit machte der Leitindex der Eurozone den Rücksetzer vom Freitag grossteils wett und knüpfte an seine vorangegangene Erholung an.

Für den Londoner FTSE 100 ging es um weitere 0,29 Prozent auf 10.761,33 Punkte hoch. Dagegen zollte der Züricher SMI mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 14.802,52 Punkte seiner jüngsten Rekordjagd ein wenig Tribut.

Der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, habe grünes Licht für Verhandlungen gegeben, die den seit Monaten andauernden Krieg mit den USA beenden könnten, hiess es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Zuvor hatte schon ein Medienbericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump die Ölpreise sinken lassen. Sorgen vor einer baldigen Wiederaufnahme amerikanischer Militärangriffe wurden so verringert.

Ganz oben in Europas Anlegergunst standen die Aktien von Fluggesellschaften und Touristikunternehmen als Profiteure des Ölpreisrückgangs. So stiegen die Papiere von Air France-KLM um 4,8 Prozent und jene der Airline-Holding IAG um 3,8 Prozent.

Ryanair -Titel legten im Kielwasser dieser Entwicklung um gut 5 Prozent zu, obwohl die Billigfluggesellschaft wegen der hohen Kerosinkosten einen gesunkenen Quartalsgewinn berichtete. Für das kommende Jahr rechnet Ryanair mit zwei Milliarden Euro höheren Treibstoffkosten und plant deshalb ein umfassendes Sparprogramm.

Am unteren Ende des marktbreiten Stoxx Europe 600 lagen hingegen die Ölwerte .

Unter den Einzelwerten standen die Anteilscheine von Alstom mit einem Kurseinbruch von zeitweise 31 Prozent im Anlegerfokus. Am Ende notierten sie noch 26 Prozent im Minus. Der Bahntechnikkonzern strich sein Margenziel für das Geschäftsjahr 2026/27 massiv zusammen. Hauptgrund dafür sind Verzögerungen bei der Auslieferung elektrischer Doppelstocktriebzüge. Alstom kündigt einen Umbau des Unternehmens an und will die Verschuldung um rund zwei Milliarden Euro verringern.

Für die Aktien von Forvia ging es nach der Bekanntgabe von Geschäftszahlen um 5,4 Prozent aufwärts. Der Autozulieferer bekommt weiterhin das schwierige Geschäft der internationalen Automobilhersteller in China zu spüren, wie der Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten des Jahres zeigt. Im dritten Quartal legte der Erlös hingegen etwas zu. An seinem Jahresausblick hält Forvia fest./gl/he

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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