Aktien Europa Schluss: EuroStoxx steigt moderat - Auf und Ab geht weiter

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch wieder zugelegt und damit das Auf und Ab der Vortage fortgesetzt. "Die Börsen schwanken derzeit zwischen geopolitischer Nervosität im Iran-Krieg, Zinssorgen, Hoffnung auf diplomatische Entspannung und wachsender KI-Begeisterung", stellte Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research, fest.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,11 Prozent auf 6.070,54 Punkte. Ausserhalb der Eurozone gewann der britische FTSE 100 ("Footsie") 0,13 Prozent auf 10.505,01 Punkte. Der Schweizer SMI kletterte um 0,75 Prozent auf 13.627,41 Punkte nach oben.

Stärkster Sektor waren die Autowerte , die sich von den Verlusten am Vortag erholten. Der Automarkt der Europäischen Union hat im April weiter zugelegt. Die Erstzulassungen von Pkw waren laut Herstellerverband Acea zum Vorjahresmonat um 5,1 Prozent auf 972.314 Fahrzeuge gestiegen. Renault gewannen 4,3 Prozent.

Im Chemiesektor fielen Aktien von Akzo Nobel mit einem Kurssprung von fast einem Fünftel auf. Das Unternehmen wies ein Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams zurück. Der gebotene Preis bilde den Wert von Akzo Nobel und dessen langfristige Perspektiven, einschliesslich der Vorteile der empfohlenen Fusion mit Axalta, bei weitem nicht angemessen ab, hiess es zur Begründung.

Am Ende des Feldes rangierten die Ölwerte . Die Ölpreise gaben zur Wochenmitte deutlich nach. Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs drückte auf die Notierungen.

In London zogen die Anteilsscheine des Einzelhändlers für Sneaker und Sportbekleidung JD Sports mit einem Plus von 5,1 Prozent an die "Footsie"-Spitze. Sie wurden angetrieben von der allgemeinen Stärke zyklischer Werte und der Einzelhandelstitel. Anleger verwiesen auch auf einen positiv aufgenommenen Zwischenbericht von Zotefoams , einem Hersteller von Schaumstoffen für Sport- und Freizeit sowie Zulieferer des US-Branchenprimus Nike . Die Titel von Zotefoams gewannen 5,8 Prozent./la/jha/