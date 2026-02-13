Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’716 0.5%  DAX 24’915 0.3%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’027 2.1%  Bitcoin 53’086 4.2%  Dollar 1 -0.2%  Öl 68 0.6% 
Top News
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
DeepSeek-Affäre: NVIDIA-Aktie rückt in den Fokus des US-Kongresses
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Krypto-Investor Dan Tapiero über-bullish: So hoch kann der BTC 2026 steigen und das ist für Stablecoins drin
NATO-Rahmenvertrag greift: Rheinmetall-Aktie profitiert von erstem Abruf - So reagieren RENK, HENSOLDT und TKMS
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

633.25
Pkt
-2.90
Pkt
-0.46 %
17:50:00
13.02.2026 18:21:36

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schwächer - Safran gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Eine im Januar in den USA überraschend abgeschwächte Inflation war keine grosse Stütze.

Der EuroStoxx 50 verlor zum Handelsende 0,43 Prozent auf 5.985,23 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich daraus für den Leitindex der Eurozone ein Minus von 0,2 Prozent. Ausserhalb der Eurozone stieg am Freitag der britische Leitindex FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 10.446,35 Zähler. Der schweizerische SMI schloss mit plus 0,52 Prozent auf 13.600,67 Punkten; im Verlauf hatte er ein Rekordhoch erklommen.

Die Akzente unter den Industriewerten setzte Safran . Der französische Triebwerkhersteller verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. Das kam am Markt gut an. Die Aktien gewannen an der Spitze des EuroStoxx 8,3 Prozent und hatten im Verlauf ein Rekordhoch erreicht.

Weniger gut fanden Anleger das Zahlenwerk eines anderen französischen Standardwerts: Der Kosmetikkonzern L'Oreal war im vierten Quartal moderater gewachsen als erwartet. Das Geschäft in China blieb schwierig und das Luxusgeschäft schwächelte etwas. Die Aktien büssten am EuroStoxx-Ende 4,9 Prozent ein.

An der Spitze der Einzelsektoren standen die Technologiewerte , die sich von ihrer jüngsten Kursschwäche etwas erholten. Kursgewinne von Schwergewichten wie ASML und SAP stützten etwas. Hinten im Stoxx-600-Branchentableau landete der Bankensektor . Deutsche Bank verloren als zweitschwächster EuroStoxx-Wert 4 Prozent./ajx/stw

16:55 BNP Paribas: Warum Silber auf einmal sogar Gold übertrumpft
10:07 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Rallymodus
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke wieder unterboten
12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
12.02.26 Europa mit Rückenwind
11.02.26 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Overweight für Heidelberg Materials-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Vormittag an
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Sanofi-Aktie in Rot: Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze des Pharmakonzerns
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend in Rot
Amazon-Aktie folgt Microsoft: Nächster Big-Tech-Wert im Bärenmarkt
SMI schliesslich tiefer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 07/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 07/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
EURO STOXX 633.25 -0.46%

19:09 Merz und Rubio sprechen über Ukraine-Krieg
18:51 ROUNDUP 2/Sturm in Frankreich und Spanien: Vier Tote und Stromausfälle
18:50 BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
18:47 Aktien Wien Schluss: Weiter abwärts nach Rekordhoch
18:34 ROUNDUP 2/Merz will Neustart mit USA: 'Zusammen sind wir stärker'
18:31 Pistorius: 'Der Pulverdampf hat sich gelegt'
18:30 US-Gouverneur Newsom: Trumps Zeit geht vorbei
18:29 US-Anleihen: Kursgewinne - US-Inflationsdaten stützen etwas
18:26 US-Außenminister Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz
18:26 Russischer Oppositionspolitiker: 2026 wird es kein Kriegsende geben