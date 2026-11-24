PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag nachgegeben. Vor allem der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, weitete am Nachmittag seine Verluste nach dem US-Börsenstart aus und schloss schwach.

"Huangs Rückkehr auf den Nvidia-Chefsessel hat den Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen nur kurzfristig kaschieren können", schrieb Timo Emden, Marktanalyst beim Broker CapTrader. Und Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank schrieb: Hatte der Ausverkauf an den Börsen in der vergangenen Woche die Zinserwartungen in den USA noch gedämpft, gelte eine Zinsanhebung seitens der US-Notenbank Fed nun als so gut wie sicher. "Für Technologieaktien ist das ein zweischneidiges Schwert: Was die Kurse gestern gerettet hat, macht das Geld morgen teurer", erklärte er.

Der EuroStoxx 50 schloss 1,16 Prozent tiefer auf 6.003,76 Punkten, womit ein Grossteil der Kursgewinne vom Vortag Geschichte ist. Ausserhalb der Eurozone hielten sich die Indizes indes recht stabil. Der britische FTSE 100 verlor 0,13 Prozent auf 10.467,07 Punkte und der Schweizer SMI beendete den Handel mit minus 0,01 Prozent auf 14.773,89 Punkte am Vortagesschluss.

Berichte über anstehende neue US-Strafzölle sorgten am Nachmittag ebenfalls für Verunsicherung unter den Anlegern. Angeblich bereiten die USA höhere Zölle auf Importe aus China, der Europäischen Union und weiteren Ländern vor. Als Begründung wurden angebliche staatliche Subventionen in den betroffenen Ländern angeführt.

Technologiewerte gaben ihre kräftigen Gewinne vom Montag wieder ab. In Paris ging es für STMicro um 10,2 Prozent abwärts. Im EuroStoxx büssten ASML 5,6 Prozent ein und Infineon 9,7 Prozent.

Favorit im EuroStoxx waren zugleich die Aktien von Sanofi mit plus 9,8 Prozent. Der französische Pharmahersteller will für den Ausbau seines Geschäfts mit Medikamenten gegen Atemwegserkrankungen und seltenen Krankheiten das US-Biotechunternehmen Insmed für 41 Milliarden US-Dollar (37,6 Mrd Euro) übernehmen. Dadurch schliesst Sanofi laut RBC-Analyst Trung Huynh die Wachstumslücke für die Zeit nach dem Blockbuster-Medikament Dupixent. Angesichts des hohen Kaufpreises müssten die Franzosen dann aber auch liefern, schrieb er.

DHL mit minus 3,1 Prozent und Kühne+Nagel mit minus 3,6 Prozent litten laut Händlern unterdessen unter den Gerüchten über neue US-Strafzölle. Diese könnten die Handelsaktivitäten beeinträchtigen, hiess es./ck/mis