Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’192 -0.6%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9457 0.0%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’149 0.8%  Bitcoin 69’329 -0.2%  Dollar 0.8355 0.4%  Öl 103.7 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Suche...

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

665.53
Pkt
1.00
Pkt
0.15 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

29.09.2026 18:24:52

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx im Plus - Anleger weiter zuversichtlich

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Nach dem verhaltenen Wochenstart hat der EuroStoxx 50 am Dienstag wieder etwas zugelegt. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an seine positive Vorwoche an. Nach Ansicht von Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets bleiben die Anleger trotz weiterhin hoher Ölpreise sowie Anleiherenditen zuversichtlich und setzen "auf eine mögliche Deeskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen positiven Folgen für Inflation und Weltkonjunktur."

Der EuroStoxx stieg um 0,30 Prozent auf 6.320,26 Punkte. Ausserhalb der Eurozone gab der Schweizer Leitindex SMI um 0,22 Prozent auf 13.912,19 Zähler nach. Der britische FTSE 100 verlor 0,45 Prozent auf 10.636,71 Punkte.

Neue Konjunkturdaten beurteilte Lipkow als durchwachsen. "Das Industrievertrauen erholt sich weiter von seinen Tiefständen, während die Stimmung im Dienstleistungssektor hinter den Erwartungen zurückbleibt", betonte der Marktexperte. "Unter dem Strich reicht das aus, um die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung am Leben zu halten."

Mit Abstand stärkster Sektor waren die Technologiewerte , allen voran die Halbleiteraktien. So legten die Aktien von ASML um 4,2 Prozent zu. "Trotz der zuletzt aufgekommenen Zweifel an Wachstum, Investitionen und Bewertungen bleibt die KI-Story für viele Investoren attraktiv", merkte Lipkow an. "Solange die Anleger an die langfristigen Wachstumsperspektiven glauben, werden Rücksetzer bei den entsprechenden Aktien weiterhin auch als Kaufgelegenheiten gesehen."

Zur Schwäche neigten dagegen Infrastrukturwerte. Die sonst wenig volatilen Aktien von Vinci sanken um 2,4 Prozent. Auch Titel anderer französischer Infrastrukturunternehmen wie ADP und Eiffage gaben nach. Marktteilnehmer verwiesen auf Steuerpläne der französischen Regierung. Danach sollen im Rahmen des Haushalts für 2027 Steuern für Transport-Infrastruktur angehoben werden.

In der zweiten Reihe kamen die Anteilscheine von Lindt & Sprüngli unter Druck und sackten um 8,7 Prozent ab. Der Titel reagierte damit auf die zweite Senkung der Umsatzprognose im laufenden Jahr. Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy betonte, dass dadurch das Vertrauen in die Prognosefähigkeit des Unternehmens untergraben werde. Und diese sei bislang ein wesentlicher Faktor für die hohe Bewertung gewesen.

Demgegenüber schnellten die Aktien von Julius Bär um mehr als sieben Prozent nach oben. Die Bank macht in der Aufarbeitung des Debakels rund um massive Kreditausfälle im Zuge der Pleite des österreichischen Immobilienkonzerns Signa einen grossen Schritt vorwärts. Die Finanzmarktaufsicht Finma hat ihr seit Jahren laufendes Verfahren nun abgeschlossen. Die Behörde rügte die Bank noch einmal scharf, sie lockerte aber auch einige Massnahmen und macht so den Weg für Aktienrückkäufe frei./la/he

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Carnival nach Zahlen: Rekordgewinn – startet die Aktie durch?
15:31 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:03 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
10:13 Pharma entdeckt das Gewicht
10:10 SMI schlägt sich wacker
09:11 SG-Marktüberblick: 29.09.2026
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’535.28 19.50 SGBK2U
Short 14’809.54 13.94 S3PBUU
Short 15’381.38 8.82 SJDBFU
SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
Long 13’368.27 19.37 SWBZHU
Long 13’062.30 13.67 SPSB7U
Long 12’509.72 8.94 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 665.53 0.15%