SMI 13'465 0.8%  SPI 18'544 0.8%  Dow 48'949 -0.5%  DAX 25'286 -0.5%  Euro 0.9314 -0.2%  EStoxx50 6'005 -0.4%  Gold 4'603 0.4%  Bitcoin 77'467 1.5%  Dollar 0.7992 -0.2%  Öl 66.4 1.5% 
Meistgesucht
Rheinmetall345850Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sika41879292Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
TSMC-Aktie im Blick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Barclays Investmentausblick Q1 für 2026: Aktien haben gegenüber Anleihen die Nase vorn
Nestlé-Aktie letztlich in Grün: CEO entschuldigt sich in Videobotschaft für Rückruf von Babynahrung
Julius Bär: COO und früherer Interims-CEO Nic Dreckmann verlässt Bank - Aktie schlussendlich fester
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

632.58
Pkt
-0.84
Pkt
-0.13 %
17:50:00
Marktkapitalisierung
14.01.2026 18:30:36

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx im Minus nach weiterem Rekord

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der EuroStoxx 50 stieg zunächst auf ein weiteres Rekordhoch, bröckelte jedoch ab und drehte ins Minus. Am Nachmittag weitete der Leitindex der Eurozone seinen Verlust in Anlehnung an die schwächer eröffneten US-Börsen aus und schloss 0,41 Prozent tiefer bei 6.005,05 Punkten.

Analystin Christine Romar von CMC Markets sprach von einer normalen und vollkommen gesunden Gegenbewegung nach der Kursrally der vergangenen Wochen mit immer neuen Höchstständen. So wie die Börsen zuletzt ohne wirklich positive Nachrichten gestiegen seien, sei es nun ohne negative Impulse nach unten gegangen. Der Aufwärtstrend sei intakt, versicherte die Expertin.

Die Handelsplätze ausserhalb des Euroraums verzeichneten zur Wochenmitte moderate Gewinne. An der britischen Börse stieg der Leitindex FTSE 100 um 0,46 Prozent auf 10.184,35 Zähler. Der Schweizer SMI zog um 0,75 Prozent auf 13.464,84 Punkte an.

Aus Branchensicht standen Pharma-, Chemie- und Rohstoffwerte europaweit ganz oben in der Anlegergunst, während Aktien aus den Sektoren Technologie, Medien und Reise/Freizeit die grössten Einbussen hinnehmen mussten. Vor allem Aktien von Netzwerk-Fluggesellschaften wie Air France-KLM und Lufthansa liessen kräftig Federn, nachdem sie von der britischen Grossbank Barclays von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft worden waren.

Der britische Ölkonzern BP rechnet im abgelaufenen Schlussquartal mit milliardenschweren Wertminderungen. Es sei mit 4 bis 5 Milliarden US-Dollar Abschreibungen auf den Geschäftsbereich Gas und weniger CO2-intensive Energiequellen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit. Und auch im angestammten Ölgeschäft lief es zum Jahresende bei im Schnitt niedrigeren Ölpreisen nicht wirklich rund. Die Aktie fiel um 1,5 Prozent.

Deutlichere Bewegungen gab es in der zweiten Reihe. Aktien von Kühne+Nagel stiegen um 4,3 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Titel des Logistikunternehmens um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft hatte./edh/jha/

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

11:58 US-Banken eröffnen die Gewinnsaison für Q4 2025
09:35 SG-Marktüberblick: 14.01.2026
07:45 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
07:18 UBS KeyInvest: DAX – Die nächsten Rekorde
13.01.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
13.01.26 Die Luft wird dünner
12.11.25 Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’996.46 19.95 BSUSOU
Short 14’274.08 13.99 SNQBTU
Short 14’800.41 9.00 SX4B2U
SMI-Kurs: 13’464.84 14.01.2026 17:30:05
Long 12’922.84 19.95 S7TBWU
Long 12’604.87 13.64 SYWB0U
Long 12’098.92 9.00 SXMBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
EURO STOXX 632.58 -0.13%

