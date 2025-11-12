Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’293 0.8%  DAX 24’381 1.2%  Euro 0.9242 -0.3%  EStoxx50 5’787 1.1%  Gold 4’195 1.7%  Bitcoin 81’127 -1.5%  Dollar 0.7970 -0.4%  Öl 62.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Swiss Life1485278Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Ausblick: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahlen am Flughafen ziehen kräftig an
NVIDIA-Aktie zwischen Euphorie und Fundamentaldaten: VC-Gründer ordnet Vergleich zur Dotcom-Blase ein
Suche...
Plus500 Depot

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

608.24
Pkt
6.09
Pkt
1.01 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

12.11.2025 18:12:36

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erklimmt Rekordhoch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter zugelegt. Laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets könnte der "Startschuss für die Jahresendrally" an den Börsen gefallen sein - pünktlich zum saisonalen Start Mitte November. Der Boden für weiter steigende Kurse sei rund um den Globus bereitet.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 knüpfte zur Wochenmitte mit einem Anstieg um 1,08 Prozent auf 5.787,31 Punkte an seine Kursgewinne der vergangenen beiden Handelstage an. Er verbuchte nach einer zweiwöchigen Pause wieder ein Rekordhoch, das jetzt in der Spitze knapp über der 5.800-Punkte-Marke liegt.

Ausserhalb der Eurozone stieg der schweizerische SMI um 0,72 Prozent auf 12.793,74 Punkte, was dem Züricher Leitindex den höchsten Stand seit Ende März bescherte. Der britische FTSE 100 setzte seine Rekordjagd fort, tat sich mit Gewinnen aber schwerer. Unter anderem gebremst von schwachen Ölwerten kam der Londoner Leitindex mit 9.911,42 Punkten nur auf ein Plus von 0,12 Prozent.

In Washington berät das Repräsentantenhaus am Mittwoch über einen zuvor im Senat beschlossenen Übergangshaushalt, der dem längsten Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte der Geschichte ein Ende bereiten könnte, sobald ihn US-Präsident Donald Trump dann ebenfalls unterschrieben hat. Laut Molnar zeichnet sich Planungssicherheit für Unternehmen und Investoren ab. Das Momentum der Monate November und Dezember, die zu den besten Börsenmonaten zählen, könne nun wieder voll zum Tragen kommen.

Gefragt waren zyklische Werte aus Branchen wie Banken, Baustoffe und Bergbau. Im EuroStoxx versammelten sich denn auch die Titel der Finanzinstitute Deutsche Bank , BNP Paribas und Santander unter den grössten Gewinnern. Übertrumpft wurden sie nur von Bayer und Infineon , die individuell von Quartalsberichten angetrieben wurden.

Aus den Niederlanden wartete ABN Amro mit Zahlen auf, die für das Finanzinstitut ein Plus von 2,6 Prozent zur Folge hatten. Analystin Anke Reingen von RBC sprach von besser als erwarteten Zahlen zum dritten Quartal. Der Ausblick der niederländischen Bank untermauere die bestehenden Konsensschätzungen für das laufende Jahr.

Im Stahlsegment sprangen Voestalpine nach besser als erwarteten Zahlen der Österreicher um acht Prozent nach oben. Am schweizerischen Aktienmarkt waren Alcon gefragt. Die Aktie des Herstellers von Augenpräparaten kletterte auf Basis eines beschleunigten Wachstums im dritten Quartal um 4,6 Prozent.

Im Ölsektor belasteten deutlich nachgebende Ölpreise. BP waren im Londoner FTSE 100 mit minus 1,7 Prozent ein grösserer Verlierer. Analysten von Standard Chartered bezeichneten die Lage am Ölmarkt als "überwiegend negativ". Sie wollten einen weiteren Preisrückgang nicht ausschliessen, weil viele Investoren in den kommenden Monaten eher ein Überangebot erwarteten./tih/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

JETZT LIVE: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Schnell noch reinklicken!

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:54 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
11:56 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
10:05 Zoll-Hoffnungen beflügeln SMI
09:28 SG-Marktüberblick: 12.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke zurückerobert
11.11.25 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’345.20 19.25 BA8S6U
Short 13’597.74 13.81 SPZB3U
Short 14’147.07 8.64 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’793.74 12.11.2025 17:30:54
Long 12’287.18 19.85 S5YBIU
Long 11’992.00 13.51 SRKBVU
Long 11’503.35 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Auf und Ab bei DroneShield-Aktie: Anleger stecken nach Pannen-Meldung zwischen Hoffen und Bangen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie in Grün: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
ON-Aktie gewinnt zweistellig: Weiteres Redkordquartal und erhöhter Ausblick beflügeln

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 608.24 1.01%

finanzen.net News

Datum Titel
18:18 Städtetag kritisiert Sicherheitskosten für Weihnachtsmärkte
18:16 Geflügelpest - Rainer dämpft Erwartungen an Impfungen
18:13 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erklimmt Rekordhoch
18:13 Aktien Wien Schluss: Dritter Gewinntag in Folge
18:02 ROUNDUP: ProSiebenSat.1 senkt wegen Werbeflaute operative Jahresprognose
18:01 OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / ...
17:59 Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erklimmt Rekordhoch
17:58 GNW-News: Rackspace Technology startet den "AI Launchpad Service" - beschleunigt den Einstieg in Künstliche Intelligenz und steigert den Mehrwert für Unterne...
17:55 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt gen Rekordhoch
17:50 Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt gen Rekordhoch - Jahresendrally möglich