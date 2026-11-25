PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Vor allem der EuroStoxx 50 , der bereits am Vortag schwach aus dem Handel gegangen war, weitete sein Minus aus und beendete den Tag auf dem tiefsten Stand seit Mai. "Zwischen Zweifeln an der KI-Rentabilität, Zinssorgen und handelspolitischen Signalen aus Washington bleibt die Schaukelbörse intakt", kommentierte Marktanalyst Timo Emden von CapTrader das Auf und Ab.

Die Anleger in Europa orientierten sich erneut an der Tendenz in den USA, wo wieder einmal die Flucht aus Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI), allen voran aus Chipwerten wie Nvidia , Intel oder Micron , die Richtung bestimmte. Obendrein belastete, dass die US-Regierung neue Zölle auf Importe aus der Europäischen Union, aus China und aus anderen Ländern verhängen will.

Der EuroStoxx, der noch zur Mittagszeit kaum verändert tendiert hatte, ging vor dem Thanksgiving-Feiertag in den USA am Donnerstag mit minus 1,82 Prozent auf 5.894,46 Punkte aus dem Handel.

Ausserhalb des Euroraums sah es indes erneut etwas besser aus. Der britische FTSE 100 schloss mit minus 0,38 Prozent auf 10.426,94 Punkte. Der Schweizer SMI verlor 0,47 Prozent auf 14.664,92 Zähler. Die geringe Gewichtung von Technologiewerten im Footsie und im Schweizer Leitindex erweise sich derzeit als Vorteil, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Technologiewerte knüpften an ihre Vortagsschwäche an. Infineon sackten um 6,5 Prozent ab und Schwergewicht ASML um 5,8 Prozent. Für STMicro ging es um 4,7 Prozent abwärts.

Ausnahme war dagegen die Aktie von AMS-Osram . Eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter in den Sensoren- und Lichtkonzern liessen das Papier zeitweise prozentual zweistellig nach oben schnellen. Mit plus 6,8 Prozent ging es aus dem Tag. Die Experten der Bank Vontobel sehen in der Partnerschaft nicht nur eine zusätzliche mittel- bis langfristige Umsatzperspektive im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für AMS-Osram, sondern auch eine Entlastung für die angespannte Bilanz.

Deutliche Verluste verbuchte neben der Techbranche auch der europäische Bankenbranche . Ein Händler sprach von mangelnden neuen Impulsen, um die seit Mitte November schwache Performance umzukehren. Die Aussicht auf höhere Mindestreserveanforderungen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) verstärke obendrein die Sektorsorgen, hiess es. Medienberichten zufolge wurde eine Entscheidung darüber im EZB-Rat aber vorerst vertagt.

Im Pharmasektor ragte weiterhin der Anteilsschein von Sanofi mit einem Plus von 4,9 Prozent heraus. Die Begeisterung über die Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed dauerte an und wurde begleitet von zahlreichen positiven Analystenkommentaren. Unter anderem hob RBC das Kursziel von 80 auf 105 Euro an und beurteilt die Aktie nun mit "Outperform". Der tags zuvor angekündigte Zukauf biete für die Zeit nach dem Dupixent-Patentablauf die Klarheit, auf die der Markt gewartet habe, hiess es.

Kaum verändert schloss die Easyjet -Aktie nach der Vorlage von Geschäftsjahreszahlen. Umsatz und operatives Ergebnis des Billigfliegers seien etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb etwas UBS -Analyst Jarrod Castle./ck/mis