Aktien Europa Schluss: Etwas Erholt - Etwas Hoffnung bei Zollpolitik

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag teils erholt. Der EuroStoxx 50 gewann 0,53 Prozent auf 4.980,47 Punkte. Ausserhalb des Euroraums schloss der Schweizer Leitindex SMI kaum verändert auf 11.702,57 Punkten. Der britische FTSE 100 sank dagegen um 0,28 Prozent auf 8.201,54 Punkte.

Eine Kreise-Meldung zu einer möglicherweise nicht ganz so aggressiven US-Zollpolitik sorgte für etwas Erleichterung. Nach dem unruhigen Jahresauftakt gibt es damit durchaus wieder etwas Hoffnung. "Das Aktienjahr 2025 hat an vielen Börsen zwar mit einem Rücksetzer begonnen, dennoch sehe ich mit Blick auf die Zukunft Potenzial für die Anlageklasse", betonte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. "Europa und China dürften auf die schwächelnde Konjunktur mit erheblichen staatlichen Investitionen und Transfers reagieren."

Unter den stärksten Sektoren waren am Dienstag die Autowerte. Pirelli zogen um über 2 Prozent an. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte den Wert von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. George Galliers ist für den Reifenhersteller ebenso wie für den Wettbewerber Michelin positiv gestimmt. Michelin gewannen in Paris 2,7 Prozent. Bester Autowert im EuroStoxx waren Volkswagen mit plus 1,1 Prozent.

Ölwerte waren deutlich unter Druck. Die Aktien von BP büssten 2,5 Prozent ein. Die Produktionsdaten im Schlussquartal 2024 seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Matthew Lofting von der Bank JPMorgan.

Vergleichsweise schwach waren auch Einzelhandelstitel. Unter Druck standen hier JD Sports Fashion. Der britische Sportartikelhändler hatte den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Der Aktienkurs rutschte um 6,4 Prozent ab.

Nach der Hiobsbotschaft am Vortag über die Auftragslage von Nel im Jahr 2024 suchten die Aktien des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten einen Boden. Sie schlossen an der Börse in Oslo fast 8 Prozent höher. Am Tag zuvor waren die Papiere um gut ein Viertel eingebrochen, nachdem Nel mitgeteilt hatte, dass die Nachfrage nach Technik zur Herstellung von grünem Wasserstoff branchenweit den Erwartungen hinterherhinke./ajx/he