SMI 13'503 0.3%  SPI 18'638 0.3%  Dow 49'953 2.1%  DAX 24'721 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5'998 1.2%  Gold 4'968 4.0%  Bitcoin 54'782 12.0%  Dollar 0.7752 -0.4%  Öl 68.7 2.1% 
Top News
Novartis-Aktie: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
ETF-Sparplan auflösen: Das müssen Anleger Schritt für Schritt beachten
Bechtle-Aktie bricht dennoch ein: Geschäftsvolumen und Gewinn über Markterwartungen
Siemens Healthineers-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Rheinmetall-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

635.02
Pkt
5.55
Pkt
0.88 %
17:50:00
Marktkapitalisierung
06.02.2026 18:27:36

Aktien Europa Schluss: Erholung mit US-Rückenwind

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Börsen haben am Freitag mit Rückenwind aus den USA zugelegt. Nach der Nervosität vergangener Tage kehrte vor dem Wochenende wieder etwas Risikobereitschaft der Anleger an die Märkte zurück. Dies zeigte sich auch an anziehenden Kursen von Kryptowährungen. Zur Erholung trug bei, dass sich die Lage am Markt für Edelmetalle beruhigte.

Der EuroStoxx 50 baute seine Gewinne am Nachmittag aus, als die US-Börsen zur Erholung ansetzten. Der Eurozonen-Leitindex verabschiedete sich 1,23 Prozent höher bei 5.998,40 Punkten ins Wochenende. Seine Wochenbilanz wurde so mit 0,85 Prozent noch positiv. Die Marke von 6.000 Punkten, über der er am Dienstag seinen bisherigen Rekord von 6.073 Zählern aufgestellt hatte, konnte der Eurozonen-Leitindex im Tagesverlauf aber nur kurz wieder überwinden.

Ausserhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,59 Prozent auf 10.369,75 Punkte zu, während der Schweizer SMI um 0,27 Prozent auf 13.503,06 Punkte stieg. Auch diese beiden Indizes stehen unweit ihrer erst wenige Tage alten Bestmarken.

Auf Sektorebene waren vor allem Baustoffwerte gefragt. Hier stützte der Kurssprung um rund zehn Prozent bei Vinci . Der französische Infrastrukturkonzern hatte mit den Zahlen für das vergangene Jahr die Markterwartungen übertroffen. Analysten lobten besonders den freien Barmittelzufluss, der mit sieben Milliarden Euro überraschend hoch ausfiel.

Deutlich abgeschlagen war der Autosektor, wie ein Kursrutsch um drei Prozent beim Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts zeigt. Nach Volvo Cars am Vortag erlitt nun Stellantis einen heftigen Kurseinbruch. Die Titel des Mutterkonzerns von Marken wie Peugeot, Fiat, Opel und Chrysler brachen um mehr als 25 Prozent ein.

Stellantis schrieb wegen der US-Elektroauto-Kehrtwende rote Zahlen und strich die Dividende. Abschreibungen von fast 22 Milliarden Euro waren die Folge. Die Analysten von Jefferies sprachen von rekordhohen Belastungen im zweiten Halbjahr 2025. Dies färbte auch besonders deutlich auf die Titel des französischen Konkurrenten Renault ab: Ihr Kurs fiel um 3,3 Prozent. Bei deutschen Autobauern waren die Abgaben weniger stark.

Im insgesamt freundlichen Bankensektor schlossen zwei Branchenwerte mit Verlusten. Bei der UBS waren diese mit 0,4 Prozent weniger deutlich nach der Abstufung durch mehrere Analysten. 2,2 Prozent verloren derweil die Titel der Societe Generale , obwohl die französische Bank ein überraschend gutes Schlussquartal hinter sich hat und die Dividende aufstocken will. Neben einem enttäuschenden Handelsgeschäft war auch von Gewinnmitnahmen die Rede./tih/stw

16:54 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse auf Convertible AMD, Nvidia
09:32 SG-Marktüberblick: 06.02.2026
09:06 SMI-Anleger werden vorsichtiger
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke als Widerstand
05.02.26 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
05.02.26 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Kryptomarkt stürzt ab: Bitcoin rauscht in Richtung der 60'000er-Marke - auch Ethereum & Ripple sacken ab
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger
Novartis-Aktie dreht ins Plus: Nachahmer verursachen Umsatzerosion - gemischter Ausblick

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 06/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 06/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net News

Datum Titel
19:04 SPD-Vorstand in Klausur: Arbeit am neuen Programm
18:53 Bitcoin nach Kurseinbruch mit fulminantem Comeback - wieder über 70.000 Dollar
18:49 Spahn: 'Mullah-Regime im Iran ist wie eine Krake'
18:42 ROUNDUP 2: Stahlhütte HKM soll bleiben - aber starker Stellenabbau
18:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel bleibt 455 Dollar
18:33 ROUNDUP 2: Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
18:26 Ministerium: Einsparungen bei Integrationskursen im Gespräch
18:24 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Erholung mit US-Rückenwind
18:09 Aktien Europa Schluss: Erholung mit US-Rückenwind
18:04 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schafft Wochenplus - Nervosität hält an