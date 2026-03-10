Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'065 0.5%  SPI 18'122 0.9%  Dow 48'106 0.8%  DAX 23'969 2.4%  Euro 0.9047 0.1%  EStoxx50 5'837 2.7%  Gold 5'226 1.6%  Bitcoin 55'148 3.5%  Dollar 0.7768 -0.1%  Öl 85.2 -5.1% 
Ausblick: Porsche vz zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
JETZT LIVE: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Gewinnexplosion voraus? Rheinmetall-Aktie am Tag vor Zahlenvorlage schwach
NVIDIA und AMD im Abseits? DeepSeek lässt Chip-Giganten zittern
Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

619.12
Pkt
14.78
Pkt
2.45 %
17:50:00
Marktkapitalisierung
10.03.2026 18:45:36

Aktien Europa Schluss: Erholung - Hoffnung auf Entspannung im Iran-Krieg

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Nach den Abgaben zu Wochenbeginn haben sich die europäischen Börsen am Dienstag erholt. Sie reagierten damit auf Entspannungssignale im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump hatte ein schnelles Ende des Kriegs in Aussicht gestellt. Daraufhin hatte der Ölpreis merklich nachgegeben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 2,67 Prozent auf 5.837,17 Punkte an. Ausserhalb der Eurozone stieg der britische Leitindex FTSE 100 um 1,59 Prozent auf 10.412,24 Punkte. Der Schweizer SMI lag 0,50 Prozent höher bei 13.065,19 Zählern.

Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets führte die Gewinne auf selektive Käufe und auf Short-Eindeckungen zurück. Bei letzteren schlossen Anleger, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten, nun ihre Positionen, um Verluste zu begrenzen. Von einer Wende könne aber noch keine Rede sein. "Es bleibt Vorsicht geboten, da sich die Nachrichtenlage im Nahen Osten jederzeit wieder ändern kann", schrieb Lipkow.

Die Erholung erstreckte sich über fast alle Sektoren. Lediglich die defensive Nahrungsmittelbranche kam nicht mit. Hier standen Lindt & Sprüngli unter Druck. Der Premiumschokoladen-Hersteller hatte im vergangenen Jahr dank saftiger Preisaufschlägen zwar mehr Gewinn gemacht. Wegen geopolitischer Unsicherheiten schaut der Konzern allerdings vorsichtig auf das laufende Jahr. Die Aktien sackten um rund zehn Prozent ab.

Gefragt waren dagegen unter anderem Bankaktien . Sie waren wegen Konjunktursorgen durch die Ölpreisentwicklung unter Druck gekommen. Auch Tourismus- und Rohstofftitel , die ebenfalls Federn gelassen hatten, erholten sich jetzt deutlich. Zu den Profiteuren gehörte ebenfalls der konjunktursensible Luxussektor. Kering und Richemont gewannen jeweils mehr als drei Prozent.

An der EuroStoxx-Spitze schnellten die Anteilsscheine von Prosus um 9,6 Prozent in die Höhe: Zuvor waren in Hongkong die Aktien der Beteiligung Tencent um gut sieben Prozent gestiegen, nachdem das chinesische Internetunternehmen ein neues KI-Tool auf den Markt gebracht hatte, das zur Automatisierung von Arbeitsabläufen beitragen kann./la/mis

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

