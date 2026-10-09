Aktien Europa Schluss: Erholung - Entspannung bei französischen Anleihen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Gestützt von sich etwas entspannenden Anleihemärkten sind Europas wichtigste Aktienbörsen erholt von ihren Vortagesverlusten ins Wochenende gegangen. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Anleiherenditen nach, besonders deutlich in Frankreich.

Der EuroStoxx 50 schloss am Freitag mit einem Plus von 0,76 Prozent bei 6.173,37 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von einem Prozent.

Ausserhalb der Euroregion stieg der Schweizer Leitindex SMI am Freitag um 1,10 Prozent auf 13.787,40 Zähler. Der britische FTSE 100 gewann 1,06 Prozent auf 10.552,05 Punkte.

Im Branchentableau standen Rohstoffwerte an der Spitze. "Die erneut gestiegenen Edelmetallpreise bei Gold und Silber sorgen bei den Unternehmen dieses Sektors für positive Kursimpulse", stellte Lipkow fest. Auch Stahlwerte waren gefragt. ArcelorMittal stiegen um 5,6 Prozent, nachdem die Analysten der UBS den Wert von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben hatten.

Unter den ebenfalls gefragten Pharmawerten ragten Argenx mit plus 3,2 Prozent heraus. Der Wert erholte sich damit etwas von dem Absturz am Vortag. Der Fehlschlag einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms ändere nichts an der optimistischen Einschätzung, betonten die Analysten von Bernstein und wiederholten ihre Empfehlung.

Schwächster Sektor waren die Telekomwerte aufgrund der Aussicht auf einen sich verschärfenden Wettbewerb in den Vereinigten Staaten. Die Aktien der Deutsche Telekom und von Vodafone büssten 7,9 beziehungsweise 4,9 Prozent ein. Auch andere Werte des Sektors standen unter Druck, nachdem der Weltraumkonzern SpaceX den Erwerb von US-Mobilfunkfrequenzen bekanntgegeben hatte und mit seinen Starlink-Satelliten nun zu einem grossen Wettbewerber im US-Mobilfunkgeschäft werden könnte./edh/nas