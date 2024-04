Aktien Europa Schluss: Erholt nach Wirtschaftsdaten aus Eurozone und USA

PARIS/LONDON (awp international) - Nach ihren Verlusten am Vortag haben Europas Aktienmärkte am Mittwoch wieder zugelegt. Eine Stimmungseintrübung im US-Dienstleistungssektor stützte am Nachmittag die Kurse zusätzlich, nachdem am Vormittag bereits Inflationsdaten aus der Eurozone Auftrieb gegeben hatten. Die in jüngster Vergangenheit gestiegenen Befürchtungen der Anleger, dass es die Notenbanken mit Zinserhöhungen nicht eilig haben könnten, liessen wieder etwas nach.

Aus dem Handel ging der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit einem Aufschlag von 0,54 Prozent auf 5069,25 Zähler. Beim französischen Cac 40 stand ein Plus von 0,29 Prozent auf 8153,23 Punkte zu Buche. Der britische FTSE 100 indes schloss prozentual nahezu unverändert auf 7937,44 Punkten.

Top-Wert im EuroStoxx waren BMW mit plus 4,9 Prozent. Der Autobauer war auf dem US-Markt mit einem Verkaufsplus ins Jahr gestartet.

Die Nachricht von geplanten Preisanhebungen beim Musikstreaming-Dienst Spotify wirkte positiv auf die Aktien von Vivendi und die Titel des von Vivendi ausgegliederten Konzerns Universal Music Group (UMG) . Vivendi zogen um 2,1 Prozent an, UMG um 5,5 Prozent.

Auf die Auswechslung des Vorstandschefs Christian Mumenthaler von Swiss Re reagierten die Aktien des Rückversicherers mit einem Minus von 3,6 Prozent. Marktbeobachter zeigten sich überrascht von der Entscheidung./ajx/he