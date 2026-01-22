Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’476 0.8%  DAX 24’876 1.3%  Euro 0.9280 -0.2%  EStoxx50 5’961 1.3%  Gold 4’878 1.0%  Bitcoin 70’268 -1.2%  Dollar 0.7903 -0.7%  Öl 64.1 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ASML-Aktie gewinnt: Bernstein Research erhöht Kursziel - Aktien von Infineon & AMD ebenfalls gefragt
VW-Aktie steigt kräftig: Cashflow- und Liquiditätsprognosen deutlich übertroffen
Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie
ARYZTA-Aktie schnellt hoch: Management stellt weiteres organisches Wachstum in Aussicht
Suche...
Plus500 Depot

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

629.45
Pkt
8.49
Pkt
1.37 %
17:30:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

22.01.2026 18:00:36

Aktien Europa Schluss: Erholt - Bau- und Autowerte stark

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Börsen haben sich am Donnerstag der Erholungsbewegung an den Aktienmärkten weltweit angeschlossen. Der etwas entschärfte geopolitische Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa liessen Anleger zunächst aufatmen.

Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , gewann zum Handelsschluss 1,25 Prozent auf 5.956,17 Punkte. Ausserhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,12 Prozent auf 10.150,05 Zähler zu. Für den schweizerischen SMI ging es um 0,54 Prozent auf 13.228,40 Punkte aufwärts.

Anleger bleiben jedoch ob der Unberechenbarkeit der US-Politik unter Präsident Donald Trump auf der Hut. Dass sie der potenziellen Halbwertzeit aller noch so positiven Entwicklungen misstrauten, zeige eindrucksvoll die anhaltende Flucht in den sicheren Hafen Gold, kommentierte Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Nach anfänglichen Verlusten habe das Edelmetall relativ schnell wieder Kurs auf die 5.000-Dollar-Marke genommen.

Gefragt waren am Donnerstag Autowerte . Marktteilnehmer reagierten mit Erleichterung darauf, dass Präsident Trump nicht erneut die Zollkeule gegen Europa einsetzt. Dies hätte den exportorientierten Sektor, der ohnehin mit einer ganzen Reihe von Problemen kämpft, hart getroffen.

Volkswagen gefiel mit Aussagen zum Barmittelfluss, der im Konzernbereich Automobile 2025 überraschend hoch ausgefallen war. Die Vorzugsaktien gewannen 6,5 Prozent und lagen damit im EuroStoxx an der Spitze.

Mit einem Sprung nach oben machte der Bausektor seine Verluste seit dem vor wenigen Tagen erreichten Rekordhoch wieder grösstenteils wett. Infrastrukturausgaben in Europa und die Chance auf einen Wiederaufbau der Ukraine sind die zentralen Treiber für die Branche. Saint-Gobain gewannen am Donnerstag 3,8 Prozent, Bouygues zogen um 2,4 Prozent an.

Auch Telekomwerte legten deutlich zu. Ein Konsortium unter Führung von Bouygues Telecom hatte neue Gespräche zur Übernahme von Altice bestätigt. Die Aktien der zum Konsortium zählenden Orange stiegen um 4 Prozent.

Im Rohstoffsektor EU0009658624>, der seinem Höhenflug der Vormonate etwas Tribut zollte, entzogen sich ArcelorMittal mit einem Aufschlag von 6,4 Prozent der Branchentendenz. Citigroup hatte das Kursziel von 45 auf 55 Euro erhöht./ajx/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

14:03 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
13:04 BNP Paribas: Wie Trends eine Branche verändern
09:34 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Auf einem schmalen Grat/Infineon / SAP – High Tech und Rendite
09:11 Marktüberblick: Volkswagen und Deutsche Börse im Fokus
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’767.10 19.93 STAB1U
Short 14’048.48 13.85 BOKS7U
Short 14’559.28 8.98 SKFBBU
SMI-Kurs: 13’244.88 22.01.2026 17:30:00
Long 12’678.86 19.35 S92BSU
Long 12’402.38 13.71 S5CBOU
Long 11’892.12 8.98 SQBBAU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Carl Zeiss Meditec-Aktie mit zweistelligen Kursverlusten: Jahresausblick nach unten revidiert
Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
Krebsimpfstoff überzeugt: Moderna-Aktie mit deutlichem Kurssprung
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
ARYZTA-Aktie schnellt hoch: Management stellt weiteres organisches Wachstum in Aussicht
Rally bei Gold, Silber & Kupfer: Wird sich der Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag im Minus

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 629.45 1.37%

finanzen.net News

Datum Titel
18:00 ROUNDUP 2/Selenskyj: Treffen zwischen USA, Russland und Ukraine
18:00 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Erholt - Bau- und Autowerte stark
17:56 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet Erleichterungsrally
17:55 Klingbeil: Grönland-Vereinbarung ist Anfang von Gesprächen
17:53 Kushner stellt Plan für Wiederaufbau Gazas vor
17:51 Aktien Europa Schluss: Erholt dank Entschärfung im Grönland- und Zollstreit
17:50 Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet Erleichterungsrally
17:45 GNW-News: "ControlUp for MSPs": Neues Angebot für Managed Service Provider
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 5. Februar 2026
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Januar 2026