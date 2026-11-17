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17.11.2026 18:30:36
Aktien Europa Schluss: Deutliche Verluste vor Nvidia-Zahlen
PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag deutliche Verluste erlitten. Vor allem im Technologiesektor ging die jüngste Talfahrt vor den nach US-Börsenschluss erwarteten Nvidia -Geschäftszahlen weiter.
Der EuroStoxx 50 weitete mit den schwachen US-Börsen sein Minus aus und schloss 2,15 Prozent tiefer bei 6.212,11 Punkten. Die Abwärtsdynamik nahm damit am dritten Verlusttag in Folge deutlich zu. Ausserhalb des Euroraums büsste der britische FTSE 100 1,76 Prozent auf 10.689,87 Punkte ein. Der Züricher SMI sank um 1,43 Prozent auf 14.976,04 Punkte und entfernte sich so weiter von seinem tags zuvor erreichten Rekordhoch.
Laut Marktanalyst Timo Emden vom Broker Captrader stehen die Börsen vor einem dreifachen Stresstest. Den Nvidia-Quartalsbericht sieht er als Gradmesser des KI-Booms, den Anthropic -Börsengang "als Lackmustest für die Bewertungsfantasie" und das Treffen von Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping als wichtiges geopolitisches Ereignis. "Spätestens danach dürfte sich zeigen, ob die Anleger noch an eine Jahresendrally glauben oder auf Risikoabbau schalten."
In der Branchenübersicht des marktbreiten Stoxx Europe 600 gab es am Dienstag nur Verlierer. Der Tech-Index sackte als Schlusslicht um weitere 3,9 Prozent ab und erreichte den tiefsten Stand seit Ende Juli. Die Halbleiterbranchen-Aktien ASML und STMicro büssten 5,3 beziehungsweise 3,1 Prozent ein. Deutliche Abschläge erlitten auch Finanz- und Bankentitel .
Im schwachen Autosektor verloren die Titel von Pirelli 3,8 Prozent. Die staatseigene chinesische Sinochem hatte ein Paket im Wert von 455 Millionen Euro an dem italienischen Reifenhersteller unter dem Schlusskurs vom Montag abgestossen. Damit setzte Sinochem seinen Anteilverkauf an Pirelli fort.
Am besten hielt sich noch der Index der Öl- und Gaskonzerne mit minus 0,8 Prozent. Als Kursstütze erwies sich der Anstieg der zuletzt schwachen Ölpreise. Ihnen halfen Meldungen über Angriffe auf Tankschiffe in der für den Öltransport wichtigen Meeresstrasse von Hormus. Zudem stufte das Analysehaus Kepler Cheuvreux Totalenergies , Eni und BP hoch und rät nun bei den drei Ölaktien zum Kauf./gl/he
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