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04.11.2026 18:33:37

Aktien Europa Schluss: Deutliche Gewinne nach US-Zwischenwahlen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Am Tag nach dem klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,97 Prozent höher mit 6.265,71 Punkten. Als Kursstützen erwiesen sich der deutliche Rückgang der Ölpreise und positiv aufgenommene Geschäftsaussagen von Unternehmen.

Ausserhalb des Euroraums gewann der Züricher SMI 1,90 Prozent auf 15.022,85 Punkte, womit er erneut ein Rekordhoch erreichte. Der britische FTSE 100 verabschiedete sich 1,79 Prozent höher mit 10.829,21 Punkten aus dem Handel.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 führten Banken- , Einzelhandels- und Autotitel die Gewinnerliste an.

Zu den Banken verwiesen Marktteilnehmer auf Umschichtungen aus dem Technologiebereich und den USA. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in Künstliche Intelligenz und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen. Die Inflationsdaten für den Euroraum im Oktober haben nach Ansicht der Volkswirte der ING die Aussichten auf eine Zinserhöhung im Dezember erhöht.

Aus dem Einzelhandelssektor ragte Ahold Delhaize mit einem Kurssprung von 6,6 Prozent heraus. Dank einer starken Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten habe der Handelskonzern besser abgeschnitten als erwartet, schrieben die Experten der kanadischen Bank RBC. Die Kürzung der Jahresziele erscheine weniger drastisch, als man habe befürchten müssen, merkten zudem die Analysten der US-Bank Jefferies an.

Gut kamen zudem die Zahlen von Novo Nordisk an, wie das Kursplus von 5,6 Prozent zeigte. Der Pharmahersteller hob nach einem überraschend guten Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das laufende Jahr an. Der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt die Dänen optimistischer. Auch der Start der Wegovy-Abnehmpille in wichtigen Märkten beflügelte.

Ein starker Quartalsbericht von Heidelberg Materials gab auch anderen Baustoffwerten Auftrieb. Die Aktien des deutschen Unternehmen stiegen um 9,6 Prozent. Holcim und Saint Gobain waren mit 3 und 3,4 Prozent Aufschlag ebenfalls gefragt.

Verlierer in Europa waren nur die Aktien von Öl- und Gas- sowie Technologiekonzernen , wobei sich das Minus bei letzteren in Grenzen hielt. Die schwachen europäischen Halbleiterwerte entwickelten sich im Einklang mit der US-Konkurrenz - dort machen sich die Anleger wegen einer möglicherweise stärkeren Regulierung der KI-Branche nach dem Wahlsieg der Demokraten Sorgen./gl/jha/

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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 13’996.42 13.59 SWBSHU
Long 13’414.49 8.88 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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