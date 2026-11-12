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12.11.2026 18:06:36

Aktien Europa Schluss: Börsen verhalten im Vorwärtsgang trotz Nvidia

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss 0,09 Prozent höher bei 6.398,98 Punkte. Er ist seit Wochenbeginn ununterbrochen gestiegen und erreichte das höchste Niveau seit zwei Monaten. Höhere Aufschläge gab es an den Börsen von Paris, London und Zürich. Die Turbulenzen beim Chip-Giganten Nvidia inklusive Rücktritt des Chefs Jensen Huang hatten nur bedingt Einfluss auf das europäische Börsengeschehen.

"Bessere Wirtschaftsdaten, ein Gaspreisrückgang um ein Fünftel, Brent-Öl nahe 90 Dollar und der Renditeabstand deutscher zu französischen Anleihen, der wieder unter 150 Basispunkte sinkt", nannte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank als Gründe für die jüngste Kurstärke. Der gesunkene Renditeabstand deutscher zu französischen Staatspapieren signalisiert eine höhere Risikobereitschaft der Investoren.

Ausserhalb des Euroraums gewann der schweizerische Leitindex SMI am Donnerstag 0,63 Prozent auf 15.149,43 Punkte. Der britische FTSE 100 schloss etwas fester.

Die Turbulenzen beim Chip-Giganten Nvidia blieben auf den europäischen Technologiesektor beschränkt. Dieser verlor am Donnerstag 0,5 Prozent. Aktien von Schwergewichten wie ASML und BE Semiconductor fuhren Verluste ein. Der langjährige Nvidia-Chef Jensen Huang ist nach Affären zurückgetreten. Die Aktien sackten daraufhin an der Nasdaq-Börse weiter ab. Den Posten Huangs übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress. In der Zwischenzeit soll intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden.

Besser sah es bei den Versicherern aus. Aktien von Zurich gewannen zwei Prozent. Analysten bewerten die Neunmonatszahlen in der Tendenz positiv.

Nach oben ging es auch mit den Luxuswerten. Hier setzte mit Burberry ein etwas kleinerer Wert Akzente. Die Aktie gewann nach Geschäftszahlen acht Prozent. Die Analysten der Bank RBC lobten die Profitabilität.

Gewohnt solide Zahlen lieferte mit Rolls-Royce ein weiteres britisches Unternehmen. Die Analysten der US-Bank Jefferies bescheinigten dem Triebwerksbauer "Stärke auf ganzer Linie". Die Aktie gewann zwei Prozent.

Nicht ganz so gut kamen die Zahlen von Telefonica an. Trotz über den Erwartungen liegender Kennziffern und höherer Zielvorgaben für 2026 verlor die Aktie ein Prozent. Die Analysten der Berenberg Bank verwiesen auf die Schwäche des deutschen Marktes./bek/he

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