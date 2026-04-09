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09.04.2026 18:21:36

Aktien Europa Schluss: Anleger zurückhaltend - Skepsis wegen Waffenruhe

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich moderat nachgegeben. Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag setzte sich eine vorsichtigere Einschätzung der Waffenruhe im Iran-Krieg durch. Das spiegelte sich auch in den gestiegenen Ölpreisen wider.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 5.896,29 Punkten. Ausserhalb des Euroraums sank der britische FTSE 100 um 0,05 Prozent auf 10.603,48 Zähler. Dagegen stieg der schweizerische SMI um 0,35 Prozent auf 13.159,56 Punkte.

Genährt wurde die Anlegerskepsis von dem Umstand, dass die Strasse von Hormus derzeit faktisch weiter geschlossen ist. Nur wenige Schiffe haben seit der Ankündigung der Waffenruhe die für den Rohöl- und Flüssiggas-Transport global wichtige Meeresenge passiert. Obendrein gab es massive Angriffe Israels im Libanon, weshalb der Iran nun droht, die mit den USA vereinbarte Feuerpause aufzukündigen. US-Präsident Donald Trump droht seinerseits ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte.

Aus Branchensicht standen europaweit Medienwerte sowie Aktien aus den Segmenten Technologie sowie Reise & Freizeit am stärksten unter Verkaufsdruck. Auf dem Technologiesektor lastete vor allem der Kursverlust des Schwergewichts SAP von 6,8 Prozent. Die Softwarebranche leidet unter Verdrängungssorgen durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). JPMorgan-Analyst Toby Ogg wertete Aussagen von SAP-Chef Christian Klein in der "Financial Times" als weiteren Beleg für die Veränderungen beim Geschäftsmodell des Softwarekonzerns.

Stärkste Gewinner waren Ölwerte. Sie erholten sich damit von den Vortagsverlusten. "Wie nachhaltig die Entspannung bei den Energiepreisen ist, dürfte von den weiteren Verhandlungen abhängen", bemerkte Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei ZKB, angesichts der anstehenden Gespräche zu einer längerfristigen Lösung des Iran-Krieges. Die Papiere der Öl-Multis Shell , BP , Eni und Totalenergies verbuchten Kursaufschläge zwischen 1,7 und 4,0 Prozent./edh/he

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