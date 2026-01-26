Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'142 0.0%  SPI 18'189 -0.2%  Dow 49'299 0.4%  DAX 24'933 0.1%  Euro 0.9217 -0.1%  EStoxx50 5'958 0.2%  Gold 5'090 2.1%  Bitcoin 67'853 0.8%  Dollar 0.7752 0.0%  Öl 65.8 -0.8% 
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Zwischentief nach Options-Freigabe: Was bedeutet das für die DroneShield-Aktie?
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +35%
Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

629.14
Pkt
1.40
Pkt
0.22 %
17:50:00
26.01.2026 18:21:36

Aktien Europa Schluss: Anleger vorsichtig - Big-Tech-Zahlen, US-Politik

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten grössere Risiken gescheut. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schaffte es knapp ins Plus. Er schloss mit 5.957,80 Punkten und damit 0,2 Prozent höher als vor dem Wochenende.

Ausserhalb der Eurozone ging der britische Leitindex FTSE 100 am Montag minimal im Plus mit 10.148,85 Punkten aus dem Handel. Für den schweizerische SMI ging es wenige Punkte nach unten auf 13.142,02 Zähler.

In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda. Ferner dürften auch die Quartalsberichte der US-Tech-Giganten Apple , Microsoft , Tesla und Meta in den nächsten Tagen grosse Strahlkraft haben.

Ein bremsender Faktor für die Börsen blieben derweil die politischen Entwicklungen in den USA, erklärte Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. So breitet sich nach den tödlichen Schüssen auf einen weiteren US-Bürger bei einem Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis der Protest gegen die Regierung von Präsident Donald Trump aus. Zudem wollen die Demokraten im Kongress nun Haushaltsmittel blockieren, die für ICE vorgesehen sind. Damit droht den USA Ende der Woche erneut ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte.

Mit Blick auf Europas grösste Volkswirtschaft Deutschland sagte Romar: "Die Stimmungsumfragen zur deutschen Wirtschaft und die entsprechenden Indikatoren fallen weiterhin gemischt aus und zeichnen ein sehr uneinheitliches Bild." So habe sich laut dem zum Wochenstart veröffentlichten Ifo-Geschäftsklimaindex in Hinblick auf Lage und Erwartungen in den Unternehmen zum Jahresbeginn so gar nichts verbessert. "Der Glaube an den Wumms aus dem Milliarden-Fiskalpaket wird einmal mehr von der Sorge um schlechte Standortbedingungen wegen nur schleppender Reformen aufgefressen."

Aus Branchensicht waren europaweit Rohstoffwerte besonders stark gefragt. Ihr Index, der Stoxx 600 Basic Resources , führte das Branchentableau mit einem Plus von 1,6 Prozent an. Der Sektor profitiert von weiter steigenden Preisen für Gold, Silber und Kupfer. Der Goldpreis etwa knackte erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar. Silber und Kupfer sind zudem als Industriemetalle heiss begehrt.

Gefragt waren auch Bank-Aktien: Santander , Intesa Sanpaolo , BBVA , ING , Deutsche Bank und Unicredit waren mit Kursgewinnen von bis zu 1,7 Prozent allesamt weit vorne im EuroStoxx zu finden.

Mit Blick auf die Einzelwerte gerieten die Aktien des Lebensmittelproduzenten Danone erneut unter Druck. Hintergrund ist das anhaltende und branchenweite Problem verunreinigter Babynahrung. Danone hatte am Freitag nach Börsenschluss bekannt gegeben, dass bestimmte Chargen von Säuglingsnahrung zurückgerufen werden. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Problem mit Babynahrung die Anteilsscheine von Danone belastet. An diesem Montag sank der Danone-Kurs um 2,3 Prozent; binnen vier Handelstagen summieren sich die Verluste nun auf rund zehn Prozent.

Der Billigflieger Ryanair erwartet zwar nach einer Entspannung bei der Lieferung neuer Flugzeuge und einer steigenden Reiselust im laufenden Geschäftsjahr mehr Passagiere. Allerdings enttäuschte der Ergebnisausblick. Die Aktien fielen in Dublin gut zwei Prozent./mis/stk

Inside Trading & Investment

12:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Zollfrieden, Goldrausch und Fed im Fokus
09:41 Marktüberblick: Yen wertet auf – Gold erstmals über 5.000 USD
09:29 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
08:56 Erholung bereits wieder verpufft
23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’708.56 19.19 SFIBXU
Short 13’979.92 13.69 BSUSOU
Short 14’488.33 8.94 SA6BSU
SMI-Kurs: 13’142.02 26.01.2026 17:31:19
Long 12’619.39 19.92 SYWB0U
Long 12’343.68 13.99 SRZBNU
Long 11’803.24 8.94 SPBBVU
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
CSG-Aktie nach starkem Börsenstart: Anleger greifen am zweiten Handelstag zeitweise weiter zu
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +35%
Zwischentief nach Options-Freigabe: Was bedeutet das für die DroneShield-Aktie?
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höher -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend in Rot
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Bitcoin Kurs Prognose 2026: Richtungsentscheidung naht, Bitcoin Hyper sammelt Momentum

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 629.14 0.22%

finanzen.net News

Datum Titel
18:20 Bundesbeamte in Minnesota - Gericht prüft Rechtmäßigkeit
18:20 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Anleger vorsichtig - Big-Tech-Zahlen, US-Politik
18:16 Presse: EU und Indien verkünden Abschluss der Freihandelsgespräche
18:15 US-Anleihen legen etwas zu
18:01 Aktien Europa Schluss: Anleger vorsichtig - Big-Tech-Zahlen und US-Politik
18:00 Rutte warnt EU vor strengen Auflagen für Ukraine-Darlehen
17:59 ROUNDUP: SPD will Digitalsteuer für große Plattformen vorantreiben
17:59 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax verharrt unter 25.000 Punkten
17:58 KORREKTUR/Erstmals über sechs Milliarden: Ligen mit Rekordumsatz
17:48 WDH/Aktien Frankfurt Schluss: Dax verharrt unter 25.000 Punkten