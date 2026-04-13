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13.04.2026 18:21:36
Aktien Europa Schluss: Abbruch der Iran-Gespräche bremst - Ungarn stark
PARIS/LONDON/ZÜRICH/BUDAPEST (awp international) - Nach den vorläufig gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag nachgegeben. Eine Ausnahme bildete die ungarische Börse, die - beflügelt vom klaren Wahlsieg der Tisza-Partei von Oppositionsführer Peter Magyar und der Abwahl von Victor Orban - deutlich zulegte.
Der EuroStoxx 50 sank um 0,36 Prozent auf 5.905,02 Punkte, womit er seine Verluste gegen Handelsende etwas eindämmte. Ausserhalb des Euroraums verlor der schweizerische SMI 0,28 Prozent auf 13.145,91 Zähler. Der britische FTSE 100 schloss mit minus 0,17 Prozent auf 10.582,96 Punkte.
Der Budapester Leitindex Bux gewann fast 5 Prozent. Die Tisza-Partei erreichte bei den Wahlen in Ungarn eine Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament. Damit beendet der künftige Ministerpräsident Magyar die 16-jährige Herrschaft seines autokratischen Vorgängers Viktor Orban. Die Anleger setzen darauf, dass die neue Regierung marktfreundliche Reformen umsetzen wird, um die Freigabe eingefrorener EU-Gelder in Milliardenhöhe zu ermöglichen.
US-Präsident Donald Trump hatte unterdessen in Reaktion auf die abgebrochenen Nahost-Gespräche eine Seeblockade der Strasse von Hormus angekündigt, die ab diesem Montag 16 Uhr (MESZ) in Kraft sein soll. Die US-Marine werde alle Schiffe blockieren, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen, sagte Trump. Die Vereinigten Staaten wollen damit verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von Öl-Einnahmen abschneiden.
Pakistan will derweil die Differenzen zwischen den USA und dem Iran ausräumen. Es werde "mit voller Kraft daran gearbeitet, die noch offenen Probleme zu lösen", sagte Premierminister Shehbaz Sharif.
Aus Branchensicht waren Aktien aus dem Telekomsektor die grössten Verlierer. Es belasteten Kursverluste von über 6 Prozent für die am EuroStoxx-Ende gelandeten Titel der Deutschen Telekom nach einem negativ aufgenommenen Analystenkommentar. Die jüngste Kurserholung der T-Aktien sei etwas zu üppig gewesen, denn über den Aussichten für das US-Geschäft zeigten sich durchaus Wolken, schrieb Akhil Dattani von JPMorgan.
Touristik- und Luftfahrtwerte wurden ebenfalls gemieden, während Papiere aus dem Ölsektor weit vorne lagen. Die Kurse spiegelten damit einmal mehr die Entwicklung der Ölpreise wieder, die am Montag im Zuge der vorerst gescheiterten US-Iran-Gespräche wieder Auftrieb bekamen./ajx/he
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Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigen sich am Montag von verschiedenen Seiten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.