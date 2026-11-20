PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die Börsenstimmung bleibt auch in Europa schlecht. Dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 droht zum Wochenschluss der sechste Verlusttag; er sank auf ein Tief seit Juni.

Schon in den USA war die Hoffnung auf einen Wandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic schnell verflogen. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Erfinder des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst sehr gefragt gewesen, die Euphorie bröckelte dann aber. Nach einem Tageshoch von 115 US-Dollar schlossen die Papiere bei rund 97 Dollar. Im vorbörslichen Handel notierten sie zuletzt auch noch darunter.

"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia -Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg in seinem Morgenkommentar. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze.

So gilt eine weitere Leitzinserhöhung in den USA im Dezember im Grunde als ausgemachte Sache. Am Markt wird aktuell mit einem Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten gerechnet, doch der US-Notenbanker Christopher Waller hatte zuletzt bereits auf eine Erhöhung um 0,50 Punkte gedrängt, wie zur Wochenmitte aus dem Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung hervorgegangen war.

Die Devisenexperten der Commerzbank erklärten zudem, dass an den Finanzmärkten bis Ende 2027 mittlerweile drei Zinserhöhungen in den USA eingepreist seien. Für die Eurozone seien es nur zwei, doch auch im Euroraum hält der Inflationsdruck an.

Für den EuroStoxx 50 ging es am Freitag um eineinhalb Prozent auf 6.024,28 Punkte nach unten. Ausserhalb des Euroraums hielt sich der britische FTSE 100 mit minus 0,4 Prozent auf 10.411,54 Punkte besser, ebenso der Schweizer Leitindex SMI . Der fiel um 0,4 Prozent auf 14.669,00 Punkte.

Ganz hinten im europäischen Branchentableau sackte der Stoxx Europe 600 Technology um gut 3 Prozent ab auf den tiefsten Stand seit Mai. Seit seinem Hoch Anfang Oktober summieren sich die Verluste auf fast 15 Prozent.

Im EuroStoxx 50 landete denn auch der Anlagenbauer für die Chipindustrie ASML mit einem Kursrutsch um mehr als 5 Prozent auf dem letzten Platz. Im französischen Cac 40 -Index knickte der Kurs des Infineon -Konkurrenten STMicroelectronics um 5,5 Prozent ein.

Deutliche Kursverluste verzeichneten auch Papiere wie Siemens Energy und Schneider Electric . Die Aktien waren im KI-Boom lange Zeit stark gelaufen, da die Produkte der Unternehmen wichtig für die Anbindung von Rechenzentren sowie den Ausbau der Stromnetze allgemein ist.

Gesucht wurden am Freitag indes defensive Werte aus den Bereichen Pharma und Lebensmittel. So gewannen etwa die Aktien des französischen Arzneimittelherstellers Sanofi fast ein Prozent. Für die Aktien der Supermarktkette Ahold Delhaize und die des Lebensmittelkonzerns Danone ging es jeweils um rund eineinhalb Prozent nach oben./mis/jha/