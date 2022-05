Aktien Europa: Leichte Verluste - Windenergiesektor mit kräftigen Gewinnen

PARIS/LONDON (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch leichte Verluste verzeichnet. Nachgebende US-Future belasten etwas, weshalb der EuroStoxx 50 am Vormittag um 0,17 Prozent auf 3735,10 Punkte nachgab.

Ähnlich sah es in Paris aus. Der Leitindex Cac 40 gab um 0,14 Prozent auf 6420,98 Punkte nach, der Londoner FTSE 100 sank um 0,1 Prozent auf 7514,61 Punkte.

Mit den leichten Abgaben konsolidierten die Börsen die Gewinne der Vortage. Die Abgaben fielen aber weit weniger stark aus als noch in den Vorwochen. Dies deutet darauf hin, dass die Belastungsfaktoren, die den Märkten zuletzt zu schaffen machten, einigermassen in den Kursen enthalten sind. "Die zukünftige Zins- und Geldmarktpolitik der US-Notenbank ist grösstenteils eingepreist", merkte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect dazu an. Allerdings stehe die Stabilisierung noch auf tönernen Füssen. Sollte sich einer der Krisenherde wie Ukraine-Konflikt oder Inflation in unerwarteter Weise verschärfen, könnte schnell wieder eine "grosse Verkaufswelle losgetreten werden."

Für frischen Wind sorgten Überlegungen von Siemens Energy über eine mögliche Komplettübernahme der Tochter Siemens Gamesa . Die Aktie des Windanlagebauers sprang darauf um 11,6 Prozent nach oben. Siemens Energy besitzt bereits gut zwei Drittel der Gamesa-Anteile. Seit Monaten kursieren Gerüchte über eine mögliche komplette Übernahme. Die Nachricht trieb naturgemäss auch andere Titel des Sektors wie Vestas , die um 4,6 Prozent zulegten.

Eine weitere Nachricht aus der Rubrik Übernahmen und Beteiligungen war für die Gewinne von Air France-KLM verantwortlich. Die französische Grossreederei CMA CGM steigt mit einem Anteil von bis zu neun Prozent bei der Fluggesellschaft ein. Im Rahmen einer langfristigen strategischen Partnerschaft im Luftfrachtsektor werde die Reederei ein neuer Hauptaktionär der Airline, teilten beide Unternehmen mit.

Gefragt waren darüber hinaus die Ölwerte, die von weiter steigenden Ölpreisen profitierten. Die Analysten von HSBC hatten zudem die Kursziele für mehrere der grossen europäischen Ölwerte angehoben. Unter anderem legten Totalenergies um 2,2 Prozent und BP um 1,6 Prozent zu.

Positive Analystenkommentare bescherten unterdessen der bereits am Vortag gefragten Aktie von Engie ein Plus von 2,5 Prozent. Die höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr belegten die Gewinndynamik des Unternehmens, schrieb Goldman-Analyst Ajay Patel./mf/stk