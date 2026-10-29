FTSE 100 998185 / GB0001383545
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29.10.2026 12:09:36
Aktien Europa: Leichte Gewinne - Ölkonzerne mit kräftigen Gewinnen
PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Während der Gesamtmarkt sich vergleichsweise unspektakulär präsentierte, führten die zahlreichen Quartalszahlen zu stärkeren Ausschlägen bei Einzelwerten. Neue Impulse könnte am Nachmittag die Sitzung der Europäischen Zentralbank bringen. "Zwar wird auch von der EZB keine Veränderung der Leitzinsen erwartet, doch angesichts der weiterhin hohen Energiepreise kommt ihrer Kommunikation besondere Bedeutung zu", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets dazu an.
Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,28 Prozent auf 6.185,29 Punkte zu. Ausserhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI um 1,27 Prozent auf 14.765,94 Zähler und markierte dabei ein neues Rekordhoch. Der britische FTSE 100 zog um 0,24 Prozent auf 10.720,05 Punkte an.
Stärkster Sektor waren die Ölwerte. Die hohen Ölpreise hatten Branchengrössen wie Shell und Totalenergies glänzende Zahlen beschert. So hatte Shell den Gewinn verdoppelt und will weitere milliardenschwere Aktienkäufe vornehmen. Gleiches war Totalenergies beim Gewinn gelungen. Aktien von Shell gewannen 3,6 Prozent, Totalenergies 1,8 Prozent.
Am anderen Ende des Feldes bewegten sich die Bankenwerte. Enttäuschende Quartalszahlen der spanischen BBVA und der niederländischen ING belasteten den Sektor. Ihre Aktien gaben um 4,9 Prozent respektive 3,2 Prozent nach. Auch Aktien von Lloyds schwächelten nach ihren Zahlen zum dritten Quartal. Die leichten Gewinne der Aktien von Societe Generale , die nach soliden Zahlen um ein Prozent zulegten, traten dabei in den Hintergrund.
Technologiewerte litten etwas unter durchwachsenen Vorgaben aus den USA und der Schwäche von Samsung . Etwas besser hielten sich die Aktien von STMicroelectronics , die um 0,8 Prozent anzogen. Die Analysten von Jefferies attestierten den Franzosen Zahlen und einen Ausblick, die leicht über den Erwartungen gelegen hätten.
Einen Hoffnungsschimmer im Autosektor brachten die Zahlen von Renault . Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem soliden Quartal. Der Autobauer habe trotz des schwierigen Marktes seinen Ausblick bestätigt. Die Aktie zog mit 6,5 Prozent deutlich an./mf/stk
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