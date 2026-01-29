Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’061 0.3%  SPI 18’059 0.1%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’531 -1.2%  Euro 0.9178 -0.1%  EStoxx50 5’948 0.3%  Gold 5’508 1.7%  Bitcoin 67’538 -1.2%  Dollar 0.7682 0.0%  Öl 69.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Sika41879292
Top News
SoftwareONE-Aktie tiefer: Crayon tritt vollständig unter neuer Konzernmarke auf
NVIDIA ohne Nachfolgeplan: Wer folgt auf Langzeit-CEO Jensen Huang?
Ausblick: Altria zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nordea-Aktie fester: Gewinnrückgang trifft Prognose
Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...

FTSE 100 998185 / GB0001383545

10’193.26
Pkt
38.83
Pkt
0.38 %
12:08:11
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

29.01.2026 12:06:36

Aktien Europa: Leichte Gewinne nach erster Zahlenwelle

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Quartalszahlen haben an den europäischen Börsen am Donnerstag bei Einzelwerten zum Teil für deutliche Kursausschläge gesorgt. Insgesamt bewegten sich die Indizes der Standardwerte aber recht wenig. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,35 Prozent auf 5.954,50 Punkte zu. Ausserhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,42 Prozent auf 10.197,18 Zähler. Mit dem Schweizer SMI ging es um 0,4 Prozent auf 13.076,20 Punkte nach oben.

Die vorsichtige Kursentwicklung hatte gute Gründe. Marktexperte Andreas Lipkow verwies auf einen möglichen militärischen Konflikt im Iran. "Diese geopolitische Thematik bringt grosse Verunsicherung in die Finanzmärkte."

Von dieser Unsicherheit profitierten die Rohstoff- und Öltitel. Beide Sektoren lagen an der Spitze. Gefragt waren auch die Industriewerte. Hier setzten ABB mit einem Gewinn von fast zehn Prozent Akzente. Der starke Auftragseingang im Schlussquartal trieb die Aktien auf ein Rekordhoch. Analyst Phil Buller von JPMorgan sprach von überwältigenden Auftragseingängen.

Am Ende des Feldes lagen die Technologietitel. Massive Verluste der schwer gewichteten SAP-Aktie drückten den Sektor nach unten. Der Softwarekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick enttäuscht. Die Aktie sackte um 14 Prozent ab.

Ähnlich schwach war der Chemiesektor. Hier sorgten Givaudan für Naserümpfen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller hatte beim organischen Wachstum im vierten Quartal und bei der operativen Marge die Erwartungen der Analysten verfehlt. Die Aktie gab um 6,5 Prozent nach.

Im wenig veränderten Telekomsektor fielen Nokia mit einem Abschlag von 5,4 Prozent auf. Analysten begründeten die Verluste mit dem enttäuschenden Ausblick für die Netzwerkinfrastruktur. Die Quartalszahlen seien dagegen gut gewesen.

Unspektakulär waren indes die Reaktionen im Pharmasektor auf die Quartalsberichte von Sanofi und Roche . Während die Aktien der Franzosen leicht verloren, zog das Schweizer Schwergewicht etwas an./mf/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:48 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
10:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold / Silber – Davos hallt nach/Banco Santander / Inditex – Spanische Top-Stars
10:02 SMI taucht kräftig ab
09:41 Marktüberblick: Bilanzsaison im Anlegerfokus
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
27.01.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’593.81 19.88 SNWBGU
Short 13’870.09 13.93 S6VBTU
Short 14’391.94 8.92 S7LBMU
SMI-Kurs: 13’061.04 29.01.2026 12:05:03
Long 12’533.90 19.73 SXTBSU
Long 12’256.23 13.86 SEUBOU
Long 11’740.70 8.98 BAES3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Bank-Aktie verliert: Razzia bei deutschem Branchenprimus - Verdacht der Geldwäsche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kurssprung bei NVIDIA-Aktie: China-Geschäft vor Comeback dank H200-Freigabe
Ausblick: ASML NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Roche Aktie News: Roche verzeichnet am Mittwochmittag Verluste
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Roche-Aktie
Logitech-Aktie mit Berg- und Talfahrt: Computerzubehörhersteller mit starkem dritten Quartal
ABB-Aktie steigt auf Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft
Qualitätsaktien vor dem Comeback: 3 ETFs für stabile Renditen in volatilen Zeiten

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:21 ROUNDUP: Sanofi will weiter profitabel wachsen - Gewinnsprung 2025
12:18 EU-Gericht muss Zölle auf Zippo-Feuerzeuge nochmal prüfen
12:17 Ukraine und Russland tauschen erneut Soldatenleichen aus
12:16 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
12:14 ROUNDUP 2: US-Notenbank fasst Zins nicht an - Euro an kritischer Marke
12:09 Im NRW-Nahverkehr drohen Warnstreiks
12:08 ROUNDUP/Diskriminierung bei der Wohnungssuche: Makler muss zahlen
12:08 Aktien Frankfurt: SAP-Kurseinbruch macht Dax erheblich zu schaffen
12:07 Aktien Europa: Leichte Gewinne nach erster Zahlenwelle
12:07 ROUNDUP: Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn