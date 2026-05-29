Aktien Europa: Leichte Gewinne - Hoffnung auf Einigung zwischen USA und Iran

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder zugelegt. Sie reagierten damit auf Nachrichten zum Iran-Krieg. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen an. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, hatte US-Vizepräsident JD Vance gesagt. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hiess es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

"Die Entwicklung wirkt weiter wie ein politisches Tauziehen ohne klare Auflösung, in dem sich Hoffnungen und Rückschläge abwechseln", merkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research dazu an. Entsprechend gewann der EuroStoxx 50 am Mittag 0,71 Prozent auf 6.098,39 Punkte. Ausserhalb der Eurozone notierte der britische FTSE 100 0,3 Prozent höher mit 10.457,22 Punkten. Der Schweizer SMI legte um 0,79 Prozent 13.611,09 Zähler zu.

Die Bewegungen der Einzelsektoren spiegelten die Hoffnung auf eine Entspannung in der Golf-Region und sinkende Ölpreise wider. Gefragt waren die Reise- und Freizeitwerte, in denen die Aktien der Fluggesellschaften enthalten sind. Hier zogen Air France-KLM um 2,6 Prozent an.

Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen die Ölwerte sowie die defensiven Versorger und Telekommunikationsaktien. Allerdings blieben die Abgaben der Ölwerte überschaubar. Darin dokumentierte sich die Erwartung weiterhin erhöhter Ölpreise. Denn selbst wenn eine Verlängerung der Waffenruhe vereinbart wird, stehen einer Wiederaufnahme der Ölversorgung aus der Golf-Region zahlreiche Hindernisse entgegen.

Technologiewerte gehörten unterdessen erneut zu den Gewinnern. Sie profitierten von Vorgaben aus den USA. "Nachbörslich kamen starke Meldungen von Dell : Der US-Computerbauer hob aufgrund einer starken Nachfrage nach KI-Servern seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn deutlich an", hiess es vom Anbieter von Handelsstrategien Index Radar. Das liess Aktien der Schweizer Logitech um knapp vier Prozent steigen./mf/jha/