EURO STOXX 846483 / EU0009658186
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|
29.05.2026 12:12:36
Aktien Europa: Leichte Gewinne - Hoffnung auf Einigung zwischen USA und Iran
PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder zugelegt. Sie reagierten damit auf Nachrichten zum Iran-Krieg. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen an. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, hatte US-Vizepräsident JD Vance gesagt. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hiess es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.
"Die Entwicklung wirkt weiter wie ein politisches Tauziehen ohne klare Auflösung, in dem sich Hoffnungen und Rückschläge abwechseln", merkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research dazu an. Entsprechend gewann der EuroStoxx 50 am Mittag 0,71 Prozent auf 6.098,39 Punkte. Ausserhalb der Eurozone notierte der britische FTSE 100 0,3 Prozent höher mit 10.457,22 Punkten. Der Schweizer SMI legte um 0,79 Prozent 13.611,09 Zähler zu.
Die Bewegungen der Einzelsektoren spiegelten die Hoffnung auf eine Entspannung in der Golf-Region und sinkende Ölpreise wider. Gefragt waren die Reise- und Freizeitwerte, in denen die Aktien der Fluggesellschaften enthalten sind. Hier zogen Air France-KLM um 2,6 Prozent an.
Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen die Ölwerte sowie die defensiven Versorger und Telekommunikationsaktien. Allerdings blieben die Abgaben der Ölwerte überschaubar. Darin dokumentierte sich die Erwartung weiterhin erhöhter Ölpreise. Denn selbst wenn eine Verlängerung der Waffenruhe vereinbart wird, stehen einer Wiederaufnahme der Ölversorgung aus der Golf-Region zahlreiche Hindernisse entgegen.
Technologiewerte gehörten unterdessen erneut zu den Gewinnern. Sie profitierten von Vorgaben aus den USA. "Nachbörslich kamen starke Meldungen von Dell : Der US-Computerbauer hob aufgrund einer starken Nachfrage nach KI-Servern seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn deutlich an", hiess es vom Anbieter von Handelsstrategien Index Radar. Das liess Aktien der Schweizer Logitech um knapp vier Prozent steigen./mf/jha/
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX
|653.03
|0.57%
Börse aktuell - Live TickerUSA und Iran offenbar vor vorläufiger Einigung: SMI freundlich -- DAX mit kleinen Gewinnen -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende grösstenteils freundlich.