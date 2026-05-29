Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’600 0.7%  SPI 19’228 0.8%  Dow 50’669 0.1%  DAX 25’129 0.2%  Euro 0.9120 -0.1%  EStoxx50 6’087 0.5%  Gold 4’526 0.7%  Bitcoin 57’658 0.1%  Dollar 0.7834 -0.1%  Öl 92.2 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swissquote1067586Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie nach Hauptversammlung gefragt: Diese Beschlüsse rücken in den Anlegerfokus
Ripple steigt neben SpaceX und OpenAI in den Prime Unicorn Index auf
Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
IBM-Aktie im Aufwind: Quantencomputing-Offensive weckt neue Fantasie
Super Micro Computer-Aktie steigt deutlich: Anleger feiern Kooperation mit taiwanesischen Behörden
Suche...

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

652.78
Pkt
3.46
Pkt
0.53 %
12:09:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

29.05.2026 12:12:36

Aktien Europa: Leichte Gewinne - Hoffnung auf Einigung zwischen USA und Iran

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder zugelegt. Sie reagierten damit auf Nachrichten zum Iran-Krieg. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen an. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, hatte US-Vizepräsident JD Vance gesagt. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hiess es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

"Die Entwicklung wirkt weiter wie ein politisches Tauziehen ohne klare Auflösung, in dem sich Hoffnungen und Rückschläge abwechseln", merkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research dazu an. Entsprechend gewann der EuroStoxx 50 am Mittag 0,71 Prozent auf 6.098,39 Punkte. Ausserhalb der Eurozone notierte der britische FTSE 100 0,3 Prozent höher mit 10.457,22 Punkten. Der Schweizer SMI legte um 0,79 Prozent 13.611,09 Zähler zu.

Die Bewegungen der Einzelsektoren spiegelten die Hoffnung auf eine Entspannung in der Golf-Region und sinkende Ölpreise wider. Gefragt waren die Reise- und Freizeitwerte, in denen die Aktien der Fluggesellschaften enthalten sind. Hier zogen Air France-KLM um 2,6 Prozent an.

Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen die Ölwerte sowie die defensiven Versorger und Telekommunikationsaktien. Allerdings blieben die Abgaben der Ölwerte überschaubar. Darin dokumentierte sich die Erwartung weiterhin erhöhter Ölpreise. Denn selbst wenn eine Verlängerung der Waffenruhe vereinbart wird, stehen einer Wiederaufnahme der Ölversorgung aus der Golf-Region zahlreiche Hindernisse entgegen.

Technologiewerte gehörten unterdessen erneut zu den Gewinnern. Sie profitierten von Vorgaben aus den USA. "Nachbörslich kamen starke Meldungen von Dell : Der US-Computerbauer hob aufgrund einer starken Nachfrage nach KI-Servern seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn deutlich an", hiess es vom Anbieter von Handelsstrategien Index Radar. Das liess Aktien der Schweizer Logitech um knapp vier Prozent steigen./mf/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:40 Marktüberblick: Technologieaktien und Rüstungswerte gesucht
09:19 Weitere Entspannungssignale
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – GD200 auf der Probe
28.05.26 KI-Infrastruktur im Fokus: Micron und POET Technologies
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
28.05.26 Julius Bär: 22.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf ams-OSRAM AG
22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’104.97 19.57 SBNBKU
Short 14’380.56 13.99 SQEBJU
Short 14’928.09 8.91 SY7BHU
SMI-Kurs: 13’601.86 29.05.2026 12:05:35
Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’722.89 13.99 SOTBQU
Long 12’169.04 8.94 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Rheinmetall-Aktie klettert: Grossauftrag von der deutschen Bundeswehr
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Laptopstudie sorgt für Aufregung: Warum die Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ nachgeben haben
Milliardenauftrag aus dem Pentagon: Darum springen die Aktien von Dell und Microsoft an
Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen
Ende der Rally in Sicht? Attraktive Bewertung treibt Micron-Aktie zu immer neuen Rekorden
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ITM Power-Aktie klettert auf Jahreshoch: MSCI-Aufnahme schiebt Kurs an - auch NEL, Ballard Power & Co. im Fokus

Top-Rankings

So positionierte sich Jeremy Grantham
1. Quartal 2026: Einblick ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im ersten Quartal 2026 zu kleineren Anpassungen. So ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröff ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 653.03 0.57%