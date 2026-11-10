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10.11.2026 12:18:36
Aktien Europa: Kurse legen weiter zu - Rückgang der Ölpreise treibt an
PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt. Der Rückgang der Ölpreise und die anhaltende Erholung des Halbleitersektors gaben den Märkten Rückenwind. "Die geopolitische Entwicklung liefert derzeit wichtige Argumente für steigende Aktienkurse", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets zur Entspannung am Ölmarkt an. "Die USA scheinen vorerst keine weiteren militärischen Aktionen gegen den Iran in Betracht zu ziehen."
Der EuroStoxx 50 stieg zur Mittagszeit um 1,22 Prozent auf 6.366,94 Punkte. Ausserhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,67 Prozent auf 15.046,85 Punkte zu. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,35 Prozent auf 10.820,36 Punkte.
Die Aufmerksamkeit ist auf die US-Inflationsdaten am Nachmittag gerichtet. "Ein nachlassender Preisdruck könnte die Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik stützen", so Lipkow. "Sollten die Daten dagegen erneut Inflationsrisiken signalisieren, könnten die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen schnell zurückkehren."
An der Spitze der Einzelsektoren lagen Finanzwerte und zyklische Aktien. Im Technologiesegment ragten Infineon heraus. Der Halbleiterhersteller erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Die Aktie gewann 5,5 Prozent.
Weniger gefragt waren dagegen defensive Werte. Im Telekomsektor verloren Aktien von Vodafone 1,4 Prozent. Die Analysten der US-Bank JPMorgan sprachen von durchwachsenen Zahlen. Der Umsatz habe minimal über den Erwartungen gelegen. Das operative Ergebnis und der Schuldenstand hätten sie derweil knapp verfehlt.
Schwächster Sektor waren die Ölwerte. Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran drückten die Ölpreise nach unten. Diesmal kamen die Impulse aus dem Weissen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen gewachsen./mf/jha/
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