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30.09.2026 12:06:36

Aktien Europa: Inflationsdaten trüben die Stimmung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht nachgegeben. Vor allem ein deutlicher Anstieg der Inflation in Italien schlug Anlegern auf die Stimmung.

Am Nachmittag rücken dann Inflationsdaten aus den USA in den Fokus. Insbesondere der viel beachtete PCE-Deflator dürfte darüber entscheiden, wie es am Anleihemarkt weiter geht, so Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Das gelte um so mehr, als die Renditen der Festverzinslichen zunehmend attraktiver werden. "Renditen von mehr als fünf Prozent bei zehnjährigen Staatsanleihen werden für Aktien zu einer echten Konkurrenz", fügte Lipkow hinzu.

Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,23 Prozent auf 6.305,42 Punkte. Ausserhalb der Eurozone tendierte der Schweizer Leitindex SMI unverändert, während der britische FTSE 100 0,31 Prozent auf 10.669,52 Punkte gewann.

Technologiewerte gaben nach den Vortagesgewinnen etwas nach. Auch hier war Abwarten vor den Quartalszahlen von Micron angesagt. "Sie müssen zeigen, ob der KI-Boom inzwischen weiterhin ausreichend im operativen Geschäft der Halbleiterunternehmen ankommt", betonte Lipkow. "Enttäuscht Micron, könnte aus der zuletzt gewachsenen Skepsis gegenüber dem KI-Sektor schnell wieder Verkaufsdruck werden." Auf dem Sektor lasteten zudem die Abgaben von SAP , deren Aktie um 1,9 Prozent nachgab.

Eine gewisse Vorsicht war ebenfalls bei Ölaktien zu beobachten, obwohl die Ölpreise sich stabil präsentierten. Die USA hatten ihren wirtschaftlichen Druck auf den Iran verstärkt und weitere Sanktionen gegen Unterstützer Teherans verhängt. Gleichzeitig habe sich aber die Versorgungslage verbesserte, merkte Analyst Ricardo Evangelista vom Broker ActivTrades an. Saudi-Arabien habe die Transporte durch seine Ost-West-Pipeline inzwischen auf mindestens 3,5 Millionen Barrel pro Tag hochgefahren, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.

In der zweiten Reihe zogen unterdessen Aktien von DocMorris um 5,7 Prozent an. Nach der Prognoseerhöhung von Konkurrent Redcare zum Wochenstart nahm laut Händlern auch das Analysehaus Cantor die Bewertung in einer Branchenstudie mit "Overweight" auf./mf/mis

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Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.46 SBBOCU
Short 14’743.54 13.91 STBYEU
Short 15’287.02 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’860.67 30.09.2026 16:56:40
Long 13’335.19 19.59 SXBKNU
Long 13’030.00 13.77 SUTB5U
Long 12’479.37 8.95 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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