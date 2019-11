Aktien Europa: Gewinnserie setzt sich nach kurzer Pause fort

PARIS/LONDON (awp international) - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstagvormittag weiter zugelegt. Nach kurzem Luftholen zu Wochenbeginn rückte er am Dienstagsvormittag um 0,38 Prozent nach auf 3711 Punkte vor. Auch an den grossen europäischen Börsen ging es nach oben. Der französische Cac 40 zog um 0,3 Prozent auf 5911,78 Punkte an, der britische Leitindex FTSE 100 kletterte um 0,26 Prozent auf 7347,71 Punkte.

Erneut war der Handelsstreit Thema. "Gerüchte, dass Donald Trump die Entscheidung über eine Verhängung von Strafzöllen auf EU-Importfahrzeuge erneut verschieben könnte, heben die Stimmung", hiess es in einem Kommentar der Postbank. Positive Impulse gab es auch von der Konjunkturseite. Die ZEW-Umfrage fiel wesentlich besser als erwartet aus. "Der Anstieg des ZEW-Erwartungssaldos überrascht deutlich positiv und weist auf geringere Rezessionsrisiken in Deutschland hin", schrieb Volkswirt Patrick Boldt von der Helaba in einer Einschätzung.

Zu den Gewinnern gehörten die Aktien von Vodafone , die um 0,4 Prozent kletterten. Der britische Telekomkonzern war im ersten Geschäftshalbjahr dank der Unitymedia-Übernahme in Deutschland wieder zu wachsenden Umsätzen zurückgekehrt. Der Europe-600-Telekommsektor gewann 0,6 Prozent.

Im Mediensektor liess die Anteilsaufstockung von Mediaset bei ProSiebenSat.1 aufhorchen. ProSiebenSat1 kletterten um 2,3 Prozent, Mediaset gewannen 2,3 Prozent. Analystin Lisa Yang von Goldman Sachs bezeichnete den Schritt zwar als positiv für ProSiebenSat.1, bezweifelte aber die Strategie dahinter. Renault gehörten dagegen zu den Verlierern, nachdem der japanische Partner Nissan eine Gewinnwarnung präsentiert hatte. Die Aktie fiel um 0,9 Prozent./mf/mis