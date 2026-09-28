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28.09.2026 10:09:36
Aktien Europa: Gewinne trotz Ölpreisanstieg - Weitere US-Iran-Gespräche im Fokus
PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Montag einem abermaligen Anstieg der Ölpreise getrotzt. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für den globalen Erdölhandel wichtigen Strasse von Hormus als nicht annehmbar bezeichnet. Allerdings wird nach Angaben des US-Nachrichtenportals "Axios", das sich auf zwei verschiedene Quellen beruft, bereits ab Montag mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den beiden Kriegsparteien gerechnet.
Der EuroStoxx 50 stieg am Vormittag um 0,1 Prozent auf 6.308,40 Punkte. Ausserhalb der Eurozone zog der Schweizer Leitindex SMI um 0,8 Prozent auf 14.058,62 Punkte an, während der britische FTSE 100 0,3 Prozent auf 10.727,88 Punkte gewann.
In Grossbritannien gab es bei Hausbau-Aktien Kursfeuerwerke. Der Kurs von Taylor Wimpey schnellte um 23 Prozent nach oben, Persimmon und Barratt Redrow sprangen um mehr als 15 Prozent hoch. Zuvor hatte die britische Regierung ein Kreditprogramm für Erstkäufer neuer Häuser bekannt gegeben. Die Aktien des niederländischen Farben- und Lackeherstellers Akzo Nobel stiegen um 0,7 Prozent; ihnen half auch ein positiver Kommentar der Analysten von Oddo BHF.
In diesem Umfeld legte auch der Index der europäischen Bauwerte Stoxx Europe 600 Construction & Materials um ein halbes Prozent zu. An die Spitze des Branchentableaus schaffte es aber der Einzelhandelssektor mit einem Plus von 1,5 Prozent.
Grösster Verlierer in der Branchenübersicht war der Index der Rohstoffwerte . Sein Kurs fiel um 2,4 Prozent, da durchwachsene Daten zur Entwicklung der Industrie Chinas die Preise für Metalle wie Kupfer nach unten zogen.
Unter den wenigen Verlierern war auch der Techwerte-Index , für den es um ein halbes Prozent nach unten ging. Auf die Stimmung drückte, dass der ChatGPT-Entwickler OpenAI nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aussetzte. Bei dem Vorfall schaffte es ein KI-Modell in einem Test, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen, obwohl es eigentlich keinen Internet-Zugang haben sollte. Im EuroStoxx 50 waren denn auch Aktien wie die des Chipindustrie-Ausrüsters ASML und die des Energietechnikkonzerns Siemens Energy unter den grössten Verlierern./mis/men
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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