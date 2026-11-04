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04.11.2026 12:09:36

Aktien Europa: Gewinne nach Quartalszahlen und Zwischenwahl - Bankaktien gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch vergleichsweise deutlich zugelegt. "Die Anleger schöpfen aus der Vielzahl überzeugender Quartalszahlen neue Zuversicht", begründete Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Market die Gewinne.

Die US-Zwischenwahlen mit einem klaren Votum gegen die amtierende US-Regierung unter US-Präsident Donald Trump brachten die Börsen nicht aus der Fassung. "Die Kapitalmärkte reagieren zurückhaltend, aber gelassen", kommentierte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte der DekaBank, den Ausgang der US-Zwischenwahlen. "Die Machtverhältnisse verändern sich deutlich, jedoch geordnet." Eine stärkere parlamentarische Kontrolle der Haushaltspolitik könnte zudem die ausufernde Neuverschuldung der USA zumindest begrenzen, fügte Lipkow hinzu.

Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 1,73 Prozent auf 6.250,90 Punkte. Ausserhalb des Euroraums kletterte der Schweizer Leitindex SMI um 0,81 Prozent auf 14.862,77 Punkte. Der britische FTSE 100 zog um 0,92 Prozent auf 10.736,34 Punkte an.

Stärkster Sektor waren die Bankwerte. Marktteilnehmer verwiesen auf Umschichtungen aus dem Technologie-Bereich und den USA. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in Künstliche Intelligenz und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen. Die Inflationsdaten für den Euroraum im Oktober haben nach Ansicht der Volkswirte der ING die Aussichten auf eine Zinserhöhung im Dezember erhöht.

Gefragt waren auch Einzelhandelsaktien. Hier ragten Ahold Delhaize mit einem Anstieg von 4,3 Prozent heraus. Dank einer starken Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten habe der Handelskonzern besser abgeschnitten als erwartet, so die Experten der kanadischen RBC. Die Kürzung der Jahresziele erscheine weniger drastisch, als man habe befürchten müssen, merkten zudem die Analysten von Jefferies an.

Gut kamen zudem die Zahlen von Novo Nordisk an. Das Unternehmen hatte nach einem überraschend starken Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt den dänischen Pharmahersteller optimistischer. Auch der Start der Wegovy-Abnehmpille in wichtigen Märkten beflügelte. Die Aktie gewann 2,2 Prozent.

Ein starker Quartalsbericht von Heidelberg Materials lieferten Baustoffwerten Auftrieb. Die Aktien des deutschen Unternehmen stiegen um über acht Prozent. Holcim und Saint Gobain waren mit 2,6 und 3,4 Prozent Aufschlag ebenfalls gefragt./mf/jha/

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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’967.44 13.85 SXJB6U
Short 16’543.07 9.00 SZBDZU
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Long 14’426.43 19.64 SGWFBU
Long 14’105.98 13.91 SPBTLU
Long 13’485.75 9.00 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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