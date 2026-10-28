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28.10.2026 12:00:37

Aktien Europa: Etwas schwächer - Quartalszahlen bewegen Einzelwerte teils stark

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat nachgegeben. Während an Asiens Börsen die beeindruckende Quartalsbilanz von SK Hynix die KI-Begeisterung erneut anfachte, sprang der Funke nach Europa kaum über.

Vielmehr standen zahlreiche europäische Unternehmen mit ihren Quartalsberichten im Blick und sorgen für teils starke Kursausschläge. Die allgemeine Stimmung prägten sie jedoch nicht. Die ist eher vorsichtig bis zurückhaltend vor der an diesem Abend erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Zudem wird am Donnerstag die EZB über den weiteren Zinsverlauf in der Euroregion entscheiden.

Der EuroStoxx 50 gab zur Mittagszeit 0,2 Prozent auf 6.155 Punkte nach. Ausserhalb des Euroraums sank der Schweizer Leitindex SMI um 0,5 Prozent auf 14.525 Zähler. Der britische FTSE 100 verlor 0,3 Prozent auf 10.652 Punkte.

Mit Blick auf die europäischen Branchen gab es überwiegend Verlierer, zu denen auch die Bankbranche zählte. Neben der Deutschen Bank hatten auch die UBS , Santander , BNP Paribas und Standard Chartered ihre Zahlenwerke vorgelegt, was für uneinheitliche Reaktionen sorgte.

Das Deutsche-Bank-Papier zählte mit plus 3,0 Prozent zu den Favoriten im EuroStoxx und Standard Chartered gewannen in London 3,5 Prozent. Beide wurden zuversichtlicher für den Rest des Jahres. Dagegen gaben BNP Paribas um 0,9 Prozent nach und Santander um 4,6 Prozent. Im Stoxx 50 verloren UBS 2,1 Prozent.

Während die UBS mit ihrer Vermögensverwaltung enttäuschte und Santander unter laut RBC-Analyst Benjamin Toms "etwas schwachen Margen" litt, lastet auf der BNP-Aktie das "Frankreich-Risiko". Die direkten Frankreich-Belastungen seien zwar überschaubar, schrieb LBBW-Analyst Christian Götz. Die Problematik aber werde nicht so schnell wieder verschwinden.

Besonders auffällig war unter den Finanzwerten jedoch die Adyen -Aktie, die um etwas mehr als 11 Prozent absackte. JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande rechnet nach der gekappten Margenprognose des niederländischen Zahlungsabwicklers für 2026 und den gestrichenen Margen für die kommenden Jahre mit sinkenen Markterwartungen.

Für Logitech ging es im SMI nach Halbjahreszahlen ebenfalls um rund 11 Prozent abwärts. Die Aktie des Unterhaltungselektronik-Unternehmens litt Händlern zufolge unter Aussagen des Managements zur Bruttomarge im angelaufenen Weihnachtsquartal. Das Papier sei obendrein seit dem Spätsommer wieder sehr gut nach oben gelaufen.

Unter den Autowerten stach die Stellantis -Aktie in Paris hervor mit plus 5,7 Prozent, war allerdings erst am vergangenen Freitag auf ein Rekordtief gesackt. Jefferies-Analyst Philippe Houchois nannte den Quartalsbericht "ganz in Ordnung angesichts schwieriger Erwartungen". Zudem verwies er die bestätigten Jahresziele.

In London gingen wegen vorgelegter Quartalszahlen zudem die Blicke auf Unilever und GSK . Zwar hob Unilever den Jahresausblick an, doch mit der Geschäftsentwicklung in den Industrieländern enttäuschte der Konsumgüterkonzern. "Unterm Strich negativ", wertete JPMorgan-Analystin Celine Pannuti das Zahlenwerk. Die Aktie verlor 3,0 Prozent. GSK büssten 6,3 Prozent ein und litten unter einem trägen Geschäft mit Impfstoffen./ck/mis

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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